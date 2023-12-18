جامعة عفت تحتفل بتدشين مركز الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل للشراكة المجتمعية

يُذكر أنه تم ترخيص برنامجين بدرجة الدبلوم المشارك من المؤسسة العامة وهما: الدبلوم المشارك في المحاسبة والتدقيق المالي، وبرنامج الدبلوم المشارك في الأمن السيبراني، وسيبدأ المعهد باستقبال الراغبين بالالتحاق بالبرنامجين مع بداية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام، وسيحصل الخريج/ـة على وثيقة معتمدة للبرنامج من المؤسسة العامة.