مدير "إسلامية نجران" يؤكد أهمية دور مكتب شرورة في تكثيف المناشط الدعوية

وتابع الشيخ "العتيبي" سير الدورة التأهيلية للدعاة والداعيات المتعاقدين؛ والتي جاءت تزامنًا مع إطلاق وزارة الشؤون الإسلامية لها، ممثلةً في وكالة الوزارة للدعوة والإرشاد في جميع مناطق المملكة، كما التقى بدعاة وداعيات الإدارة، منوهاً على أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع، ولتذكير الناس بنعمة الأمن والأمان الذي تنعم به هذه البلاد المباركة.