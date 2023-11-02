مدير "إسلامية نجران" يؤكد أهمية دور مكتب شرورة في تكثيف المناشط الدعوية

أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ مشعل العتيبي، أهمية دور مكتب المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة شرورة في تكثيف المناشط الدعوية التي تدعو للمنهج السلفي الصحيح، والابتعاد عن الغلو في الدين، ومحاربة الأفكار المنحرفة والأحزاب المتطرفة.
جاء ذلك خلال لقائه أعضاء اللجنة الفرعية للخطابة والمناشط الدعوية بالمحافظة، بحضور مدير المكتب بالمحافظة.
وتابع الشيخ "العتيبي" سير الدورة التأهيلية للدعاة والداعيات المتعاقدين؛ والتي جاءت تزامنًا مع إطلاق وزارة الشؤون الإسلامية لها، ممثلةً في وكالة الوزارة للدعوة والإرشاد في جميع مناطق المملكة، كما التقى بدعاة وداعيات الإدارة، منوهاً على أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع، ولتذكير الناس بنعمة الأمن والأمان الذي تنعم به هذه البلاد المباركة.
وتأتي هذه البرامج والأنشطة في إطار توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.