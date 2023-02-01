شاهد.. "شغف" للفنون التشكيلية بالقنفذة تنظم معرض "مواهب مشرقة"

دشن مدير تعليم القنفذة، اليوم الأربعاء، معرض التعليم "مواهب مشرقة"، والذي تنظمه جمعية "شغف" للفنون التشكيلية بالمحافظة، في مقرها بمجمع الشراكات المجتمعية التابع لبلدية القوز وبالشراكة معها.
يشارك في المعرض الفنان التشكيلي محمد زهير الشهري، والفنان التشكيلي علي عطيوي، وأعضاء وفنانو جمعية "شغف" للفنون التشكيلية بالقنفذة، وشيوخ وأعيان ووجهاء المحافظة.
وقال رئيس جمعية "شغف" للفنون التشكيلية الفنان التشكيلي عبده الدرمحي لـ"سبق": إن المعرض الذي يستمر حتى الخميس المقبل، نظم مرسمًا حرًا يتضمن رسوماتهم، بالإضافة لمعرض رسومات لطلاب المدارس لجميع المراحل، منوهًا إلى جذب أركان المعرض للزائرين.
وأضاف "الدرمحي": إن أنامل الطلاب والطالبات "المواهب المشرقة" رسمت صورًا فنية رائعة، نالت بهجة الحاضرين.
وأوضح أن جميع اللوحات تكشف عن قدرات الطلاب والطالبات الفنية ومستقبلهم الواعد، في حال مواصلة العمل على تنمية مواهبهم وتعزيز إحساسهم الفني، بجانب الاهتمام بموهبتهم.
ولفت إلى دور المدارس بالشراكة مع الأسر، والتي تحرص على مشاركتهم في الفعاليات الفنية العامة ودمجها في الأوساط الفنية، وتزويدهم بالأدوات، التي يحتاجونها في رسم لوحاتهم وإنجاز أعمالهم الفنية، بهدف تنمية مواهبهم.
وأشار "الدرمحي" إلى أن جمعيته مستمرة في ازدياد مبادراتها بمضاعفة الأنشطة الفنية؛ لاختبار واستكشاف المواهب والمعارف وتنميتها؛ لأننا بحاجة لأيدٍ ماهرة، وجيل جديد بدماء دافئة تشع بالحياة والأمل والنماء تعطي لهذا الوطن المعطاء ما يستحق من اهتمام وازدهار.
واختتم حديثه، قائلاً: إن هذه المعارض ضمن برامج وخطط جمعية "شغف" ومن أهدافها الاستراتيجية بعد أخذ موافقتها من الجهة المشرفة وزارة الثقافة.
وأفاد بتعزيز مثل هذه البرامج والدورات وورش فنية خلال الأيام المقبلة، بوجود نخبة من أمهر الفنانين في التصوير التشكيلي؛ لدعم المواهب الشابة في المحافظة، مقدمًا شكره وعرفانه لجميع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والحضور الكرام؛ لدعمهم غير المستغرب منهم لبرامج الجمعية.
يُذكر أنه جرى تكريم جميع من شارك وأسهم في تنظيم المعرض، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.