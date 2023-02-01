شاهد.. "شغف" للفنون التشكيلية بالقنفذة تنظم معرض "مواهب مشرقة"

وقال رئيس جمعية "شغف" للفنون التشكيلية الفنان التشكيلي عبده الدرمحي لـ"سبق": إن المعرض الذي يستمر حتى الخميس المقبل، نظم مرسمًا حرًا يتضمن رسوماتهم، بالإضافة لمعرض رسومات لطلاب المدارس لجميع المراحل، منوهًا إلى جذب أركان المعرض للزائرين.