تعاون بين جامعة محمد بن فهد والبرلمان العربي لتعزيز الاستدامة والبحث العلمي

وقّعت جامعة الأمير محمد بن فهد والبرلمان العربي مذكرة تفاهم، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم أثناء الجلسة الاعتيادية للبرلمان العربي؛ لتعزيز التعاون بينهما في مجالات التعليم وتدريب الشباب والبحث العلمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتستهدف المذكرة تحقيق الأهداف المشتركة والإسهام في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة؛ وذلك نتيجة مباشرة لجودة برامج الجامعة الأكاديمية، وإسهامها في تقديم المعرفة، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها المجتمعات المحلية والعالمية، خاصة بعد دخول الجامعة ضمن قائمة أفضل 200 جامعة حول العالم من حيث السمعة الأكاديمية والبحثية حسب تصنيف Times Higher Education كما حصلت على المرتبة الثانية على مستوى الجامعات السعودية والمرتبة الثالثة عربيًا.
وأكد رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أثناء كلمته أمام البرلمان العربي أن العالم اتفق على أهمية الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة لتنمية الموارد والنهوض بالبشرية إلى مستويات أفضل، وقال: "نستشهد هنا برؤية المملكة 2030 وبرامج التحول في كافة مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي بدأنا في المملكة نجني ثمارها، جراء الدعم الذي تتلقاه هذه البرامج من القيادة الرشيدة".
وأضاف الدكتور "الأنصاري": الجامعة تلتزم بتوفير مستويات عالية من التميز في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال تطوير سبل الاستكشاف والتنمية وتطبيقات المعرفة، وتقوم بإعداد خريجيها على أعلى مستويات الجودة الأكاديمية في بيئة تعلمية وليست تدريسية تشجع على البحث العلمي، وتنمي الإبداع، كما تمكن طلابها من القدرات العالمية للتعلم مدى الحياة، مشيرًا إلى أن من عوامل إثراء بيئة الجامعة، هو التنوع الثقافي والتعددية الاجتماعية وارتباطاتها العالمية ونظرتنا الاستشرافية للقرن الحادي والعشرين.
وأشار "الأنصاري" إلى أن الجامعة حققت إنجازات علمية تحققت من خلالها أهداف استراتيجية، وتسعى إلى أن تكون مركزًا عالميًا للمنظمات والمؤسسات العلمية لتكون أقرب إلى المقارنات العالمية، ومن المؤسسات التي تحتضنها الجامعة فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المجلس الأمريكي للتجارة الإلكترونية، الهيئة الأكاديمية الأمريكية للمخترعين، وكرسي اليونسكو للتعلم عبر الأجيال، كما أطلقت الجامعة برامج المنح الدراسية مع اليونسكو واتحاد الجامعات العربية وأيضًا تأسيس المجلس العربي للشباب وبرنامج القدرات العالمية للتعلم مدى الحياة، وآخرها السعي لإطلاق جائزة اليونسكو- جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي في الدراسات المستقبلية".
يُذكر أن الجامعة تسعى من توقيع مذكرات التفاهم مع المؤسسات المختلفة سواءً داخل الوطن العربي أو خارجه انطلاقًا من أهدافها في المسؤولية الاجتماعية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي ولتكون إحدى الجامعات التي تواجه التحديات التي تفرضها الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.