تعاون بين جامعة محمد بن فهد والبرلمان العربي لتعزيز الاستدامة والبحث العلمي

وأشار "الأنصاري" إلى أن الجامعة حققت إنجازات علمية تحققت من خلالها أهداف استراتيجية، وتسعى إلى أن تكون مركزًا عالميًا للمنظمات والمؤسسات العلمية لتكون أقرب إلى المقارنات العالمية، ومن المؤسسات التي تحتضنها الجامعة فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المجلس الأمريكي للتجارة الإلكترونية، الهيئة الأكاديمية الأمريكية للمخترعين، وكرسي اليونسكو للتعلم عبر الأجيال، كما أطلقت الجامعة برامج المنح الدراسية مع اليونسكو واتحاد الجامعات العربية وأيضًا تأسيس المجلس العربي للشباب وبرنامج القدرات العالمية للتعلم مدى الحياة، وآخرها السعي لإطلاق جائزة اليونسكو- جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي في الدراسات المستقبلية".