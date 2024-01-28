"راكان" و"مشعل" في ضيافة الأديب "الجوفان" بشقراء

وحضر اللقاء الشيخ منصور الجوفان، والشيخ عبيد العمري، والدكتور تركي بن نادر، والسفير فراج بن نادر، والشيخ عبدالرحمن الجماز، وسعد الجوفان، وعبدالهادي الجوفان، والعميد علي المقحم، والشيخ فهد ناصر الجوفان، والعميد عبدالعزيز اليوسف، وفهد بن سعد الجوفان، والدكتور عادل الزايدي، وإبراهيم الجوفان، وخالد مسفر الجوفان، وجوفان الجوفان، وفهد عبدالعزيز الجوفان، ومبارك فهد الجوفان، ومحمد منصور الجوفان، وعبدالله السهلي، ومحمد عبدالعزيز الجوفان، والشيخ عبدالله منصور الجوفان، وعبدالله الأمير، ومسفر منصور الجوفان، وسلطان الجوفان، وسعد حمد الجوفان، ومساعد عبدالعزيز الجوفان، والدكتور عبدالسلام الجوفان، وناصر فهد الجوفان، وخالد سعد الجوفان، والمنذر الجوفان، وعمر الجوفان.