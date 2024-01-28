"راكان" و"مشعل" في ضيافة الأديب "الجوفان" بشقراء

استضاف الأديب مبارك محمد الجوفان الشيخ راكان بن خالد الحثلين، والشيخ مشعل بن خالد الحثلين، في مخيم معرف آل جوفان، الدكتور فلاح محمد الجوفان، بمحافظة شقراء.
وكان في استقبال الضيفَيْن الشيخ عبدالرحمن محمد الجوفان، والشيخ أحمد محمد الجوفان، والدكتور مساعد محمد الجوفان، والمحامي عبدالعزيز محمد الجوفان، وعبدالمجيد محمد الجوفان، الذين رحبوا بالضيوف مثمنين زيارتهم الكريمة.
وحضر اللقاء الشيخ منصور الجوفان، والشيخ عبيد العمري، والدكتور تركي بن نادر، والسفير فراج بن نادر، والشيخ عبدالرحمن الجماز، وسعد الجوفان، وعبدالهادي الجوفان، والعميد علي المقحم، والشيخ فهد ناصر الجوفان، والعميد عبدالعزيز اليوسف، وفهد بن سعد الجوفان، والدكتور عادل الزايدي، وإبراهيم الجوفان، وخالد مسفر الجوفان، وجوفان الجوفان، وفهد عبدالعزيز الجوفان، ومبارك فهد الجوفان، ومحمد منصور الجوفان، وعبدالله السهلي، ومحمد عبدالعزيز الجوفان، والشيخ عبدالله منصور الجوفان، وعبدالله الأمير، ومسفر منصور الجوفان، وسلطان الجوفان، وسعد حمد الجوفان، ومساعد عبدالعزيز الجوفان، والدكتور عبدالسلام الجوفان، وناصر فهد الجوفان، وخالد سعد الجوفان، والمنذر الجوفان، وعمر الجوفان.
وتجول الضيفان في المخيم الذي تحفه النباتات البرية المتنوعة، وتبادلا مع الحضور الأحاديث الأخوية الودية، مشيدَين بما ينعم به الوطن من مقومات سياحية وتنموية وثقافية واجتماعية، وما توفره الدولة للمواطن والمقيم من خدمات ومشاريع خدمية وتنموية، في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة -حفظها الله وأيدها بنصره وتوفيقه-.
بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء في المخيم، ثم استمتعوا بجلسة في الربيع، ثم قاموا بزيارة للشيخ منصور الجوفان في منزله بشقراء، والأستاذ عبدالله الشعمل السهلي في منزله بمركز مشاش السهول.
وثمَّن معرف آل جوفان، الدكتور فلاح الجوفان، هذه الزيارة الكريمة من آل حثلين، التي أتاحت تبادُل الأحاديث الأخوية الودية، شاكرًا ومقدرًا تلبيتهم للدعوة، وحرصهم على التواصل.