أُقيمت في الأحساء.. "تقني تبوك" يحقق المركز الثاني لكرة القدم "صالات" للسيدات

وأوضح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان, أن هذه البطولة من البرامج المركزية الرياضية لعام 2024م, وبيّن أن الهدف من إطلاق بطولة كرة قدم للبنات هو إتاحة الفرصة للمتدربات لممارسة هواية رياضة كرة القدم بشكل رسمي وفق تنظيمات وتعليمات تم وضعها من قِبل الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة ممثلة في قسم النشاط الرياضي تجعل ممارسة هذه الهواية تحقق التنافس وصقل الموهبة وتطوير الجانب المعرفي في مجال هذه الرياضة.