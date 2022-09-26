شاهد.. مظاهر فرح ومشاعر اعتزاز بالقيادة في احتفالات مدارس جازان باليوم الوطني

كما أقامت مدارس تعليم جازان ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ92 منافسات وطنية رياضية للبنين والبنات، حيث يشارك أكثر من 256 طالباً من مختلف المراحل في منافسات كرة القدم ومنافسات ألعاب القوى فئة 100 و200 متر على مستوى مكاتب التعليم، في حين تقام المباراة الختامية لمنافسة كرة القدم على ملعب مجمع الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، كما تقام منافسة رياضية للطالبات في كرة القدم بين 10 فرق مدرسية يتولى تدريبهن 3 مدربات، وتتولى 6 معلمات أعمال التحكيم.