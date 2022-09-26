شاهد.. مظاهر فرح ومشاعر اعتزاز بالقيادة في احتفالات مدارس جازان باليوم الوطني

سطرت مدارس تعليم جازان صور فخر واعتزاز ومظاهر فرح وسرور في احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية التي انطلقت أمس الأحد وتستمر على مدى 5 أيام، معززة لدى منسوبيها من طلاب وطالبات والهيئات التعليمية والإدارية، الولاء والانتماء وحب الوطن والفخر بتاريخه وأمجاده وبطولاته التي خلدها الملك المؤسس طيب الله ثراه والاعتزاز بحاضره المشرق الذي رسمته القيادة الرشيدة واقعاً نحياه، وسط عدد من البرامج والفعاليات الوطنية والفنية والثقافية، والعروض الترفيهية والمسابقات.
وأكد مدير عام التعليم بمنطقة جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي حرص تعليم جازان على ترسيخ القيم والمضامين الوطنية في نفوس الطلبة ومنسوبي التعليم بالمنطقة من خلال هذه الاحتفالات والفعاليات المقامة بمناسبة اليوم الوطني الـ92، وعلى أهمية ربط الأبناء بوطنهم الغالي وتعزيز مكانته في نفوسهم واستشعار نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار الذي يحيونه.
وبين "عقدي" أن خطة احتفالات مدارس التعليم العام التابعة، تأتي وفق توجيهات وخطط وزارة التعليم لتفعيل هذه المناسبة من خلال عدد من البرامج والفعاليات المنفذة خلال اليوم المدرسي، والهادفة لإبراز دور المؤسس طيب الله ثراه وأبنائه في لم الشمل وتجسيد مشاعر الحب للوطن وقيادته الرشيدة، وأضاف عقدي حرص تعليم جازان على مشاركة أسر الطلاب والطالبات ومؤسسات المجتمع المختلفة في فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني وعلى استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.
وشهدت مدارس تعليم جازان مظاهر احتفالية عبر منسوبوها عنها بمشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة الغالية والفخر والاعتزاز بالانتماء لوطن عظيم وقيادة حكيمة، وتغنوا بوطنهم معبرين عن عظيم حبهم له، وولائهم لقادته في حين ازدانت المدارس باللون الأخضر وصور القيادة الرشيدة والعبارات الوطنية، بالإضافة إلى تفعيل برامجها الاحتفالية بهذه المناسبة مع انطلاقة اليوم الدراسي.
وتنوعت الفعاليات والبرامج المقامة بمدارس تعليم جازان احتفاء باليوم الوطني الـ92 للملكة، والتي شملت تنفيذ فعالية الراية للتعريف بتقاليد العلم السعودي وطرق المحافظة عليه والعناية به، ورسمه وتلوينه ووضع عبارات وطنية للتعبير عن حب الوطن والولاء لقادته لدى الطلبة باستخدام البرامج التقنية الحديثة، وبرنامج حب الوطن وهو فعالية من التراث والأناشيد الوطنية والرقصات الشعبية يقوم بها مجموعة من الطلاب والطالبات للتعريف بتراث المملكة وأهم معالمها.
كما تضمنت الفعاليات الاحتفالية تنظيم مسابقات في كتابة المقالة والرسم للتعبير عن الوطن ومشاريعه الحديثة، وبرامج لتعريف الطلبة برؤية المملكة 2030 وكتابة نبذة عن برامجها ومبادراتها المختلفة، والتعريف برحلة صقر الجزيرة وموحد هذا الكيان الشامخ وأهم الأماكن التي زارها، والجداريات التعبيرية في حب الوطن وغيرها من الفعاليات.
كما أقامت مدارس تعليم جازان ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ92 منافسات وطنية رياضية للبنين والبنات، حيث يشارك أكثر من 256 طالباً من مختلف المراحل في منافسات كرة القدم ومنافسات ألعاب القوى فئة 100 و200 متر على مستوى مكاتب التعليم، في حين تقام المباراة الختامية لمنافسة كرة القدم على ملعب مجمع الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، كما تقام منافسة رياضية للطالبات في كرة القدم بين 10 فرق مدرسية يتولى تدريبهن 3 مدربات، وتتولى 6 معلمات أعمال التحكيم.