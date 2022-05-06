4 أعوام من صمت المعنيين.. شاهد.. مواطن يحتل شارعاً بـ"سلطان أبها"!

وكانت "سبق" قد طرحت القضية قبل أربع سنوات ما استدعى قيام بلدية مدينة سلطان بتكويم مخلفات ووضع مصدات للحيلولة دون سقوط المركبات في تلك الهوة التي أحدثها الاعتداء؛ وذلك في إجراء سريع حينها ووعد بإلزام المعتدي بإعادة الشارع إلى ما كان عليه، إلا أن شيئًا من ذلك لم يكن.