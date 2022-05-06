4 أعوام من صمت المعنيين.. شاهد.. مواطن يحتل شارعاً بـ"سلطان أبها"!

أثار عدم استعادة شارع بمدينة سلطان بأبها تم استقطاع ثلاثة أرباعه من قبل مواطن حفيظة الأهالي والسكان، مطالبين الجهات العليا بالتدخل لإعادة الشارع إلى وضعه الطبيعي بما يخدم الجميع بعد أن أصبح لا يعبره إلا سيارة واحدة ويشكل خطراً كبيراً على سلامة مرتاديه، فضلاً عن التشوه البصري الناجم عن الاعتداء على الشارع.
وكانت "سبق" قد طرحت القضية قبل أربع سنوات ما استدعى قيام بلدية مدينة سلطان بتكويم مخلفات ووضع مصدات للحيلولة دون سقوط المركبات في تلك الهوة التي أحدثها الاعتداء؛ وذلك في إجراء سريع حينها ووعد بإلزام المعتدي بإعادة الشارع إلى ما كان عليه، إلا أن شيئًا من ذلك لم يكن.
وكانت "سبق" قد طرحت القضية في تقرير لها في 18 من شهر أكتوبر لعام 2019م بعنوان "مواطن يتسبب في انهيار جزء من شارع بمدينة سلطان في أبها" وجاء فيه: "تسبب مواطن في انهيار جزء كبير من أحد الشوارع بمدينة سلطان بأبها منذ عدة أعوام، وسط تجاهل من البلدية، ما يشكل خطراً كبيراً على المارة ومرتادي الحي".
واستنكر السكان عدم إلزام المتسبب بإصلاح الشارع وإعادته إلى وضعه الطبيعي، حيث أدى التعدي إلى تضييق الشارع بحيث لا يتسع إلا لمركبة واحدة، في الوقت الذي يخشى فيه سقوط المركبات بسبب انخفاض الجزء المقتطع.
ونقلت "سبق" صورة الوضع القائم لرئيس بلدية مدينة سلطان، علي الشهراني آنذاك، والذي وجه بالتعامل مع الموقف.
وقال "الشهراني": "في ذلك الوقت تم الوقوف على الشارع وعمل مصدات ترابية في حل عاجل، بما يضمن سلامة المارة والسكان"، مضيفاً: أن "قص مواطن لأرضه المجاورة للشارع تسببت في انهيار جزء منه، إلا أنه تم اتخاذ بعض الحلول العاجلة، وسيتم إلزامه بعمل مصدات عند الشروع في البناء".
وعاد الأهالي للمطالبة بحل جذري للمشكلة، وإلزام المتسبب في انهيار الشارع بسرعة إعادته إلى ما كان عليه قبل الاعتداء، ووثقت "سبق" مجدداً الوضع الذي لا يزال على ما هو عليه.