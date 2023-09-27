تزامنًا مع اليوم الوطني.. مدرسة بتعليم المخواة تنظّم مبادرة "حلم دارنا تَحقق بنا"

وتتضمن المبادرة عددًا من المسارات من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة؛ مما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضِعفًا، تمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية؛ للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، والأراضي المتدهورة، و1% من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة.