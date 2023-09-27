تزامنًا مع اليوم الوطني.. مدرسة بتعليم المخواة تنظّم مبادرة "حلم دارنا تَحقق بنا"

تزامنًا مع اليوم الوطني الـ93 "نحلم ونحقق"؛ نفذت مدرسة روضة وابتدائية ومتوسطة العصداء بتعليم المخواة، مبادرة (حلم دارنا تحقق بنا)، والقائمة على توزيع 93 شتلة زراعية على إدارة التعليم والمدارس التعليمية بالمحافظة ضمن مبادرة "السعودية الخضراء".
جدير بالذكر أن مبادرة "السعودية الخضراء" والتي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 27 مارس 2021، تُساهم بدور محوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية، وتهدف لرفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.
وتتضمن المبادرة عددًا من المسارات من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة؛ مما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضِعفًا، تمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية؛ للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، والأراضي المتدهورة، و1% من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة.