على مسافة 10 كم.. انطلاق أول أشواط الهجيج بمهرجان "جادة الإبل" بتبوك

وتفصيلاً، تأتي عملية تتويج الفائزين في هذه المسابقة من خلال جمع النقاط؛ بحيث تحصل الفردية الحاصلة على المركز الأول على 100 نقطة، والحاصلة على المركز الثاني تُمنح 99 نقطة، وهكذا يستمر منح النقاط تنازلياً للمراكز حتى الوصول إلى المركز 100، حيث تحصل صاحبة هذا المركز على نقطة واحدة، ويتوج من تحصل فردياته في الشوط على أكثر نقاط.