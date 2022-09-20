ثانوية العز بن عبدالسلام تنظم دورة تدريبية حول السلامة في المختبرات المدرسية

وكانت مدارس تعليم الرياض قد شهدت هذا العام انتظام أكثر من مليون طالب وطالبة في مقاعد الدراسة مع معلميهم ومعلماتهم البالغ عددهم أكثر من 90 ألفاً وذلك إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ ـ 1445هـ.