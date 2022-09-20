ثانوية العز بن عبدالسلام تنظم دورة تدريبية حول السلامة في المختبرات المدرسية

أقام مركز التدريب بثانوية العز بن عبدالسلام بالعزيزية جنوب العاصمة الرياض دورة تدريبية بعنوان "السلامة في المختبرات المدرسية"، قدمها المعلم عبدالإله المقرن، بإشراف مباشر من مدير المدرسة علي القيسي ومشاركة كل من المعلم ممدوح العويس والمعلم جاسر العمري.
وتم خلال الدورة مناقشة إجراءات السلامة في المختبرات المدرسية وكيفية التعامل معها بالطرق السليمة بالإضافة إلى طرق الوقاية من أخطار المختبرات والتصرف الصحيح عند حدوث خطر.
وساهم الطلاب بالنقاش في محاور الدورة المختلفة وبنهاية الدورة قدم المعلم عبدالإله المقرن ومدير المدرسة علي القيسي شكرهما للطلاب على مشاركتهم الفعالة متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.
وكانت مدارس تعليم الرياض قد شهدت هذا العام انتظام أكثر من مليون طالب وطالبة في مقاعد الدراسة مع معلميهم ومعلماتهم البالغ عددهم أكثر من 90 ألفاً وذلك إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ ـ 1445هـ.