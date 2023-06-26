مدير مكتب الندوة العالمية في الصومال يثمّن جهود المملكة الإنسانية في بلاده
أشاد مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الصومال الدكتور عبدالرحمن شيخ عبدالصمد، بجهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في وقفتها الإنسانية ودعمها الإغاثي السباق لأبناء الصومال، وهو العطاء السخي الذي يثمنه الشعب الصومالي ويقدرونه للمملكة حكومة وشعبًا في مساندتهم لأشقائهم في محنتهم.
جاء ذلك لدى مشاركته بالمنتدى الإنساني الوطني المشترك بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والحكومات الأعضاء والمنظمات الإنسانية العالمية العاملة في البلاد، والمنعقد في مدينة كسمايو حاضرة ولاية جوبالاند، حيث دشن مرحلة جديدة تهدف إلى لفت العالم إلى معاناة المتضررين بالكوارث الطبيعية من جفاف وفيضانات.
وتأتي مشاركة مكتب الندوة في إطار جهوده الرامية إلى التواجد في كل الفعاليات الانسانية، وتوثيق العلاقات والتعاون مع جميع الجهات الرسمية والشعبية سواء مع الحكومة الفيدرالية أو الحكومات المحلية والمنظمات العالمية العاملة في الصومال.