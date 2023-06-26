مدير مكتب الندوة العالمية في الصومال يثمّن جهود المملكة الإنسانية في بلاده

أشاد مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الصومال الدكتور عبدالرحمن شيخ عبدالصمد، بجهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في وقفتها الإنسانية ودعمها الإغاثي السباق لأبناء الصومال، وهو العطاء السخي الذي يثمنه الشعب الصومالي ويقدرونه للمملكة حكومة وشعبًا في مساندتهم لأشقائهم في محنتهم.