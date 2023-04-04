حظيت بحضور جماهيري.. جمعية تنمية البديع بالأفلاج تختتم بطولتها الرمضانية

اختتمت جمعية التنمية بالبديع في محافظة الأفلاج برنامجها الرمضاني، وذلك بحضور رئيس تنمية البديع شنار الشكرة ورئيس مركز البديع الشمالي نواف الصخابرة، والمشرف على الدوري الرمضاني لكرة القدم ضويحي الصخابرة.
وشهدت البطولة الرمضانية التي أُقيمت مبارياتها على ملعب بلدية البديع بساقي آل ناهض تنافس العديد من الفرق الرياضية وحظيت بحضور جماهيري وفي ختام منافساتها كرّم بطل الدوري والمراكز من الثاني حتى الرابع وأفضل حارس والهداف وأفضل لاعب واللاعبين الواعدين بالموهبة، كما كرّمت اللجنة المنظمة للدوري والجهات المشاركة شرطة البديع وبلدية البديع.
يُذكر أن تنمية البديع تنظم هذه البرامج للعام التاسع على التوالي مستهدفة في ذلك استغلال أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع.