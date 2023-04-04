حظيت بحضور جماهيري.. جمعية تنمية البديع بالأفلاج تختتم بطولتها الرمضانية

وشهدت البطولة الرمضانية التي أُقيمت مبارياتها على ملعب بلدية البديع بساقي آل ناهض تنافس العديد من الفرق الرياضية وحظيت بحضور جماهيري وفي ختام منافساتها كرّم بطل الدوري والمراكز من الثاني حتى الرابع وأفضل حارس والهداف وأفضل لاعب واللاعبين الواعدين بالموهبة، كما كرّمت اللجنة المنظمة للدوري والجهات المشاركة شرطة البديع وبلدية البديع.