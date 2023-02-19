"الشبانات" يلتقي مدير التعليم بالرياض لبحث أوجه التعاون بين الجانبين

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، مدير التعليم بالمنطقة الدكتور حسن بن محسن خرمي بمكتبه، يرافقه عدد من مسؤولي الفرع.