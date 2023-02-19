"الشبانات" يلتقي مدير التعليم بالرياض لبحث أوجه التعاون بين الجانبين

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، مدير التعليم بالمنطقة الدكتور حسن بن محسن خرمي بمكتبه، يرافقه عدد من مسؤولي الفرع.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجهتين بما يخدم الطلاب والطالبات وعرض البرامج والمبادرات والمنتجات التوعوية ليتم طرح ما يتناسب منها مع الفئات العمرية المختلفة للطلاب.
وقدم "الشبانات" إهداء ومجموعة كتب من منتجات الرئاسة العامة؛ مؤكدًا حرص الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على تفعيل التعاون مع الجهات الحكومية.