"تجمع الطائف" يشارك في ملتقى نموذج الرعاية الصحية

ونجح من خلالها التجمع في إجراء 400 عملية جراحية بأقل من ثلاثة أشهر، ليحقق نسبة 100% أعلى من المستهدفات التي وضعتها وزارة الصحة، ما سيكون له أثر إيجابي كبير في حصول المريض على الرعاية الصحية والخدمة الطبية بشكل أسرع وأجود.