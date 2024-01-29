"تجمع الطائف" يشارك في ملتقى نموذج الرعاية الصحية

شاركت إدارة نموذج الرعاية بتجمع الطائف الصحي، اليوم الاثنين، في ملتقى نموذج الرعاية الصحية بمدينة الرياض.
يأتي ذلك في قصة لمبادرة ناجحة، تهدف لتعزيز وتطوير مجال الرعاية الصحية بالتجمع، وتحسين الخدمات الصحية والطبية المقدمة.
وركزت على برنامج التحول الصحي في الرعاية الجراحية، من خلال تقليل قوائم الانتظار في أقسام العمليات بالمستشفيات.
ونجح من خلالها التجمع في إجراء 400 عملية جراحية بأقل من ثلاثة أشهر، ليحقق نسبة 100% أعلى من المستهدفات التي وضعتها وزارة الصحة، ما سيكون له أثر إيجابي كبير في حصول المريض على الرعاية الصحية والخدمة الطبية بشكل أسرع وأجود.
يُذكر أن مشروع نمـوذج الرعايـة الصحيـة الوطني يهدف إلـى تقديـم الرعايـة الصحيـة للمسـتفيدين مـن الخدمـة فـي المملكـة؛ بمـا يكفـل أعلـى مسـتويات الجـودة والكفـاءة للمسـتفيد.
كمـا يقـوم بتحقيق مفهوم الوقاية، ويوفر البيئـة المهنيـة المثلى للممارس الصحي.
ويهدف نموذج الرعاية الصحية إلى تعزيز الصحة وجعل الفرد وأسرته شركاء في مسؤولية الحفاظ على صحتهم، وصولاً إلى كل مستويات الرعاية التي يتطلبها المجتمع داخل المنظومة الصحية.