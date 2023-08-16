"بر أبو راكة" تحصل على شهادة الآيزو lSO 9001 -2015 لمعايير الجودة العالمية

بدوره أكد المدير التنفيذي للجمعية حمد بن مبارك الشلوي، أن هذا الإنجاز فخر للجميع ويضاف إلى إنجازات الجمعية السابقة، والذي تم بفضل من الله ثم تعاون فريق العمل، ودعم مجلس إدارة الجمعية.