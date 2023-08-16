"بر أبو راكة" تحصل على شهادة الآيزو lSO 9001 -2015 لمعايير الجودة العالمية

واصلت جمعية البر الخيرية بمركز أبو راكة بمنطقة مكة المكرمة، سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بجودة الأداء والتميز المؤسسي، انطلاقًا من اهتمام حكومتنا المباركة بتجويد العمل وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود لأداء المنظمات في القطاع الثالث.
وحصلت الجمعية على شهادة الآيزو لتطبيقها لمعايير الجودة العالمية المعتمدة، والتزامها بكافة معايير الجودة والأداء لتحقيق المواصفة الدولية أيزو lOS 9001-2015؛ مما يسهم في تقديم مهامها وخدماتها بشكل فعال ويتواكب مع رسالتها ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، وأن تكون معينة على تطوير الأداء المؤسسي للجمعية، والذي بدوره يسهم في تحقيق أهداف الجمعية لخدمة مستفيديها.
وأعرب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية الدكتور خليل بن عايض الثقفي عن شكره وتقديره لكل الداعمين والمانحين الذين كان لهم الدور البارز في دعم الجمعية لتحقيق رسالتها.
بدوره أكد المدير التنفيذي للجمعية حمد بن مبارك الشلوي، أن هذا الإنجاز فخر للجميع ويضاف إلى إنجازات الجمعية السابقة، والذي تم بفضل من الله ثم تعاون فريق العمل، ودعم مجلس إدارة الجمعية.