شاهد.. وافدون بأصابع مجروحة يسلخون ذبائح ويجهزون أطعمة رمضانية داخل سكنهم بالطائف

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الشفا الفرعية" عن مسكن للعمالة الوافدة يستخدمونه لتجهيز وتحضير الأطعمة الرمضانية، وسلخ الذبائح، وذلك ضمن الجولات الرقابية اليومية خلال شهر رمضان المبارك، وفرض الرقابة الصحية على المحلات التجارية.
ورصد مراقبو البلدية بمسكن العمالة سوءَ تخزين للأطعمة وبكميات كبيرة، ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ حيث كان يجري تجهيزها، وهي تفتقر للاشتراطات الصحية، كما ضُبط أحد العمالة وأصابع يديه مجروحة ويستخدمها في إعداد الأطعمة.
هذا وقد تمت مصادرة المضبوطات، وإغلاق الموقع، وجارٍ تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات.