شاهد.. وافدون بأصابع مجروحة يسلخون ذبائح ويجهزون أطعمة رمضانية داخل سكنهم بالطائف

ورصد مراقبو البلدية بمسكن العمالة سوءَ تخزين للأطعمة وبكميات كبيرة، ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ حيث كان يجري تجهيزها، وهي تفتقر للاشتراطات الصحية، كما ضُبط أحد العمالة وأصابع يديه مجروحة ويستخدمها في إعداد الأطعمة.