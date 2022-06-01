46 من منسوبي 5 جمعيات وطنية يحضرون دورة "الاستجابة المجتمعية للحد من كورونا"

وتفصيلاً، تهدف الدورة إلى تعزيز الاستجابة المجتمعية للحد من تفشي وباء كوفيد 19؛ والتعريف بضوابط العمل الواجب اتباعها في فترة انتشار الوباء؛ وعقدت الدورة بنظام التعلم عن بعد؛ في يومها الأول تحدث المدرب في عدة موضوعات شملت مقدمة عن الفيروس؛ وعدد الحالات عالميًا؛ واستعرض طرق انتقال العدوى؛ وأعراض الوباء؛ وحدد الأشخاص الأكثر عُرضةً للإصابة بفيروس كورونا؛ وتحدث عن موضوع فترة الحضانة للفيروس؛ ثم انتقل لموضوع الوقاية ووسائل الوقاية؛ وكيفية استخدام وسائل الحماية الشخصية (الكمامات والقفازات) وتطرق إلى أساليب العناية في المنزل مستعينًا بفيديوهات توضيحية.