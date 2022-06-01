46 من منسوبي 5 جمعيات وطنية يحضرون دورة "الاستجابة المجتمعية للحد من كورونا"

حضر 46 من منسوبي ومتطوعي 5 جمعيات وطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر دورة تدريبية نظمها مركز الاستشارات والتدريب والتطوع في الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، وجمعية الهلال الأحمر العراقي ، يومي 30 و31 مايو 2022م بعنوان "الاستجابة المجتمعية للحد من تفشي فيروس كورونا"، وقدمها المدرب المهندس أشرف علي.
وتفصيلاً، تهدف الدورة إلى تعزيز الاستجابة المجتمعية للحد من تفشي وباء كوفيد 19؛ والتعريف بضوابط العمل الواجب اتباعها في فترة انتشار الوباء؛ وعقدت الدورة بنظام التعلم عن بعد؛ في يومها الأول تحدث المدرب في عدة موضوعات شملت مقدمة عن الفيروس؛ وعدد الحالات عالميًا؛ واستعرض طرق انتقال العدوى؛ وأعراض الوباء؛ وحدد الأشخاص الأكثر عُرضةً للإصابة بفيروس كورونا؛ وتحدث عن موضوع فترة الحضانة للفيروس؛ ثم انتقل لموضوع الوقاية ووسائل الوقاية؛ وكيفية استخدام وسائل الحماية الشخصية (الكمامات والقفازات) وتطرق إلى أساليب العناية في المنزل مستعينًا بفيديوهات توضيحية.
وفي اليوم الثاني بدأ بمراجعة سريعة لموضوعات اليوم الأول، ثم تحدث عن الأدوية المستخدمة لمقاومة فيروس كورونا، ثم انتقل إلى موضوع كيفية السيطرة على التوتر المصحوب بالشخص المصاب وغير المصاب؛ وركز على الأمور الواجب اتباعها أثناء عملية توزيع المواد الغذائية والبرامج التوعوية في فترة انتشار كورونا؛ وتحدث عن أهمية استخدام المواد المطهرة للوقاية من الفيروس.
وشدد المدرب في ختام الدورة على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والحماية في المجتمع والحد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين؛ ووجّه دعوة المشاركين في الدورة للقيام بهذا الدور التوعوي المهم كل في بلده وموقعه.