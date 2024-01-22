الفرشة تشهد مسيرة "فتبينوا" بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية والأهلية

وأكد محافظ الفرشة المكلف علي بن جبران آل محسنة أنه تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة ـ حفظه الله ـ تم تدشين هذه المبادرة التي تهدف إلى توعية المجتمع للقضاء على الشكاوى الكيدية وتحقيق الألفة والترابط بين أفراد المجتمع معبرًا عن شكره لجميع الجهات المشاركة في هذه المسيرة.