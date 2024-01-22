الفرشة تشهد مسيرة "فتبينوا" بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية والأهلية

شهدت محافظة الفرشة تنفيذ مسيرة شاركت بها جميع الإدارات الحكومية والأمنية والأهلية تفعيلاً لمبادرة "فتبينوا"، التي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية النبيلة والتسامح والترابط بين أفراد المجتمع والقضاء على ظاهرة الشكاوى والدعاوى الكيدية.
وأكد محافظ الفرشة المكلف علي بن جبران آل محسنة أنه تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة ـ حفظه الله ـ تم تدشين هذه المبادرة التي تهدف إلى توعية المجتمع للقضاء على الشكاوى الكيدية وتحقيق الألفة والترابط بين أفراد المجتمع معبرًا عن شكره لجميع الجهات المشاركة في هذه المسيرة.
يُذكر أن المسيرة انطلقت من المعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية مرورًا بعددٍ من الدوائر الحكومية وصولاً إلى الساحة الشعبية بالمحافظة.