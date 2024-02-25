"إسلامية نجران" تُطلق المرحلةَ الثالثة لـ"حماية جانب التوحيد"

وتتضمّن المرحلة الثالثة 90 درسًا في كتاب التوحيد والشبهات، وكتاب الأصول الستة والأصول الثلاثة، إلى جانب كتاب القواعد الأربعة، يقدمها عدد من المشايخ والدعاة بالفرع، في جوامع ومساجد المنطقة ومحافظاتها.