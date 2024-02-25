"إسلامية نجران" تُطلق المرحلةَ الثالثة لـ"حماية جانب التوحيد"

يطلق فرعُ وزارة الشؤون الإسلامية بنجران والمحافظات التابعة لها، اليوم الأحد، المرحلةَ الثالثة لبرنامج "حماية جانب التوحيد".
يأتي البرنامج تنفيذًا لتوجيهات وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد، ويستمرّ لمدة 45 أسبوعًا.
وتتضمّن المرحلة الثالثة 90 درسًا في كتاب التوحيد والشبهات، وكتاب الأصول الستة والأصول الثلاثة، إلى جانب كتاب القواعد الأربعة، يقدمها عدد من المشايخ والدعاة بالفرع، في جوامع ومساجد المنطقة ومحافظاتها.
يذكر أن هذا البرنامج ضمن أدوار الفرع المجتمعية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لنشر الوعي الديني لدى المجتمع بما يعود عليهم بالنفع والفائدة في دنياهم وفي حياتهم.