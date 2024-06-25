"أمانة الطائف" تواصل إصدار شهادات "امتثال" لبنوك ومنشآت تعليمية وصحية

بالإضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطلّ على الشارع التجاري، وتغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة، ووجود حواجز مشوهة "شينكو" على سور الارتداد أو السطح، وكذلك وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة، أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو واجهة المبنى.