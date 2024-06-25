"أمانة الطائف" تواصل إصدار شهادات "امتثال" لبنوك ومنشآت تعليمية وصحية
تواصل أمانةُ محافظة الطائف إصدارَ شهادات "امتثال المباني" لعدد من المنشآت والبنوك والمباني التعليمية والصحية والخدمية والتجارية والسكنية بالمدينة.
وحثّت الأمانةُ أصحابَ المباني السكنية والتجارية الواقعة على الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية للشهادة في تطبيق "بلدي"؛ على سرعة استخراج الشهادة التي تثبت خلوّ مبانيهم من عناصر التشوه البصري؛ لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة والارتقاء بالمشهد الحضري في المدينة.
ونوّهت إلى أن نطاق تطبيق اشتراطات شهادة "امتثال المباني" يسري على المباني القائمة، في حين يتمّ الإصدار التلقائي للمباني الحديثة؛ للإسهام بفاعلية في تنمية مدن المملكة، انطلاقًا من حرص الأمانة على رفع مستوى جودة الحياة بالمحافظة.
ودعت أمانةُ الطائف أصحابَ المباني التجارية والسكنية وملّاك حق الانتفاع، إلى ضرورة معالجة جميع عناصر التشوُّه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات الصادرة بهذا الخصوص، وسرعة استخراج شهادة امتثال المباني.
وأوضحت أنها نفذت حملة توعوية للأهالي خلال الأشهر الماضية، بضرورة معالجة التشوهات البصرية، ومعالجة العناصر المخالفة؛ ومنها عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجانبي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت.
بالإضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطلّ على الشارع التجاري، وتغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة، ووجود حواجز مشوهة "شينكو" على سور الارتداد أو السطح، وكذلك وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة، أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو واجهة المبنى.
وركّزت الأمانة على أهمية استجابة أصحاب المباني التجارية والسكنية لمبادرة "امتثال المباني" المستهدفة، مؤكدة على تطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية وفرض الغرامات على ملّاك المباني المخالفة التي لا يستجيب ملّاكها للتعليمات.