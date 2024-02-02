جدة.. "الحافظ" تحتفي بإنجازات مسابقة منظومات التجويد في نسختها الأولى

احتفت جمعية الحافظ لتأهيل حفاظ القرآن الكريم بجدة بختام مسابقة حفظ منظومات علم التجويد في نسختها الأولى والتي حظيت بإقبال 539 حافظاً من مختلف الأعمار ومن جميع محافظات المملكة، حيث تم اختيار 352 حافظاً ممن تنطبق عليهم شروط المسابقة، وصل منهم 30 متسابقاً إلى المرحلة النهائية.
جاء ذلك خلال حفل ختام المسابقة وتكريم ٣٥ متطوعاً ومشاركاً في لجان المسابقة وإعلان الإنجازات التي تحققها ومن ضمنها التغطيات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وتضمن الحفل كلمة لنائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة العليا للمسابقة الدكتور عبدالإله بن يحيى الحيفي والتي رحب فيها بالحضور وأثنى على جهودهم في إنجاح المسابقة، وأعرب عن سعادته بالإنجازات التي حققتها الجمعية في مسابقة حفظ منظومات علم التجويد في نسختها الأولى والتي أقامتها بموافقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
بعد ذلك، تم عرض مقطع مرئي عن المسابقة، ثم ألقى الأستاذ زهير عبد الرحمن بن ناصر، المدير التنفيذي ورئيس لجان المسابقة، كلمة شكر فيها جميع المشاركين والداعمين للمسابقة، كما تم تقديم قصيدة شعرية من تأليف وإلقاء الأستاذ حمدان بن جابر العلياني، رئيس لجنة الخدمات المساندة، بعنوان "بوح".
وجاءت أهم فقرات الحفل مع تدشين التغطيات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة للمسابقة، والتي تهدف إلى نشر ثقافة حفظ منظومات علم التجويد بين أفراد المجتمع، واختتم الحفل بكلمة شكر من الدكتور عبدالله بن عبد الرحمن المحضار، رئيس مجلس الإدارة، ثم تكريم لجان المسابقة والعاملين فيها.
يذكر أن مسابقة حفظ منظومات علم التجويد والتي نظمتها جمعية الحافظ لتأهيل حفاظ القرآن الكريم في نسختها الأولى على مستوى المملكة قد توجت 30 حافظاً للقرآن الكريم موزعين على فروع المسابقة بتشريف مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة الدكتور فيصل بن سعود العنزي، محققة هدفها في نشر منظومات علم التجويد بين حفاظ كتاب الله تعالى ومقرئيه خاصة واﻟﻤﺠتمع عامة، وحث الحفاظ على الاهتمام بمنظومات علم التجويد وحفظها، إلى جانب تكريم المهتمين بحفظ منظومات علم التجويد.