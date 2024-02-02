جدة.. "الحافظ" تحتفي بإنجازات مسابقة منظومات التجويد في نسختها الأولى

بعد ذلك، تم عرض مقطع مرئي عن المسابقة، ثم ألقى الأستاذ زهير عبد الرحمن بن ناصر، المدير التنفيذي ورئيس لجان المسابقة، كلمة شكر فيها جميع المشاركين والداعمين للمسابقة، كما تم تقديم قصيدة شعرية من تأليف وإلقاء الأستاذ حمدان بن جابر العلياني، رئيس لجنة الخدمات المساندة، بعنوان "بوح".