تحليل تربة ومياه وقرية تراثية.. شاهد فعاليات منوعة لـ"القافلة الزراعية" بشقراء

وفي التفاصيل، نفذت القافلة الزراعية الإرشادية الزراعية يوم الثلاثاء ٢٧ صفر ورشتي عمل في مزرعة "طبيعة"، الأولى بعنوان "أسس عينات التربة للتحليل الكيميائي"، نفذها أحد المختصين في الزراعة، والأخرى بعنوان "الصناعات التحويلية لمحصول الفلفل"، نفذها المزارع هاشم الشايع في مزرعته التي تشتهر بحبحر شقراء الذي يتميز بحجمه الكبير ومذاقه المميز، إضافة إلى إنتاج أجود أنواع التمور والخضروات.