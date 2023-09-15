تحليل تربة ومياه وقرية تراثية.. شاهد فعاليات منوعة لـ"القافلة الزراعية" بشقراء

أقامت "القافلة الزراعية الإرشادية"، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال هذا الأسبوع عددًا من الفعاليات وورش العمل التدريبية الإرشادية في محافظة شقراء لتثقيف وإرشاد المزارعين والمهتمين.
وفي التفاصيل، نفذت القافلة الزراعية الإرشادية الزراعية يوم الثلاثاء ٢٧ صفر ورشتي عمل في مزرعة "طبيعة"، الأولى بعنوان "أسس عينات التربة للتحليل الكيميائي"، نفذها أحد المختصين في الزراعة، والأخرى بعنوان "الصناعات التحويلية لمحصول الفلفل"، نفذها المزارع هاشم الشايع في مزرعته التي تشتهر بحبحر شقراء الذي يتميز بحجمه الكبير ومذاقه المميز، إضافة إلى إنتاج أجود أنواع التمور والخضروات.
وأقيمت يوم الأربعاء ورشتا عمل تدريبيتين، الأولى بعنوان "تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى عنصر سمادي"، نفذها الدكتور عمر الطيب، والثانية بعنوان "المعاملات السليمة لما بعد حصاد التمر"، نفذها المزارع إبراهيم المجيول في مزرعته بخروب شمال غرب شقراء، التي تتميز بإنتاج أجود أنواع التمور والخضروات على مستوى المملكة.
وفي يوم الخميس، أقيمت ورشة عمل في مزرعة "لانا للأسماك" في الحمادة شمال شرق شقراء، وكانت بعنوان "أنظمة التربية في الاستزراع السمكي"، نفذها عدد من المتخصصين في مجال استزراع الأسماك وتربيتها.
وستنفذ اليوم الجمعة ورش عمل تدريبية في مزرعة الناصر بأشيقر، الأولى بعنوان "تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى عنصر سمادي"، والثانية بعنوان "المعاملات الزراعية السليمة لمحصول التين"، والثالثة بعنوان "الممارسات الزراعية الجيدة لإنتاج الليمون الأصفر وليمون أبو زهيرة" في الحقل.
كما أقامت القافلة عددًا من الفعاليات في القرية التراثية بشقراء خلال يومي الأربعاء والخميس تخللها مسرح للطفل وهدايا، إضافة إلى تقديم خدمة تحليل التربة ومياه الآبار.
من جانبهم، أكد عدد من المزارعين بمحافظة شقراء أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تبذل جهوداً جبارة في شتى المجالات، وتقدم الخدمات المتنوعة للمزارعين بشكل دائم ومتواصل، وتلقى الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لتقديم الخدمات والبرامج التي تسهم في تطوير وتنمية الأنشطة الزراعية وفق الرؤية الوطنية الطموحة ٢٠٣٠م.