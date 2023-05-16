اعتماد مركز لياقة طبية ودمج عدد من الخدمات الصحية بمهامه في عفيف

ضمن الخطط التوسعية الشاملة التي تهدف لتوفير الخدمات الأساسية واللازمة للمستفيدين لتقليل عناء البحث عن الخدمة في المناطق الأخرى؛ اعتمد تجمع الرياض الصحي الثالث بمنطقة الرياض، استحداث مركز للياقة الطبية بمحافظة عفيف، ودمج عدد من الخدمات ضمن مهام المركز.
وكشف "التجمع" أن المركز تم تأهيله وتجهيزه بكل الخدمات والكوادر الإدارية والفنية والأجهزة الطبية اللازمة منذ مطلع العام 2022م؛ حيث يقدم خدمات منها: (فحص الوظائف، وفحص ما قبل الزواج، وعيادة المشورة، وفحص رخص القيادة، وفحص العمالة).
يُذكر أن عدد المستفيدين من الخدمات التي يقدّمها المركز خلال هذه الفترة بلغ أكثر من (11950) مستفيدًا منهم عدد 132 مستفيدًا من خدمات فحص الوظائف، وعدد (2489) مستفيدًا من خدمات برنامج الزواج الصحي، و(8416) مستفيدًا من خدمات فحص رخص القيادة، ويضاف لهم (913) مستفيدًا من خدمات فحص العمالة المنزلية.