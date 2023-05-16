اعتماد مركز لياقة طبية ودمج عدد من الخدمات الصحية بمهامه في عفيف

يُذكر أن عدد المستفيدين من الخدمات التي يقدّمها المركز خلال هذه الفترة بلغ أكثر من (11950) مستفيدًا منهم عدد 132 مستفيدًا من خدمات فحص الوظائف، وعدد (2489) مستفيدًا من خدمات برنامج الزواج الصحي، و(8416) مستفيدًا من خدمات فحص رخص القيادة، ويضاف لهم (913) مستفيدًا من خدمات فحص العمالة المنزلية.