اختتام ورشة تدريبية بجدة لمنسوبي "البلدية" للتعريف بخدمات الأرصاد

اختتمت، اليوم، بجدة، الورشة التدريبية المعنية بتعريف منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بآلية التعامل مع منصّة أجواء الخدمات الأرصادية، والتي نظّمها المركز الوطني للأرصاد على مدى يومين؛ بهدف تعريف المشاركين وتمكين المستهدفين من تنفيذ مهامهم في التعامل مع الحالات الجوية.
وتناولت الورشةُ عرضًا توضيحيًّا حيًّا للإصدار الأول من منصة أجواء، وتقديم لمحة عامة عن خدماتها في التنبُّؤ بالطقس والإنذار المبكر والخدمات الأخرى المقدّمة لتلبية احتياجات المنظمات والجهات الحكومية.
وقام منسوبو وزارة الشؤون البلدية في ختام الورشة، بزيارةٍ للإدارات المختصّة بالمركز، والتعرف على خدماته وبرامجه وأعماله وقدراته الفنية والتقنية والبشرية، فيما قدّموا الشكر للمركز على عقد الورشة وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع منصّة أجواء، مع توضيح لأبرز مميزاتها ووظائفها الرئيسية الجديدة.
وتعدّ "أجواء" المنصة الرسمية للمركز الوطني للأرصاد لمعلومات التنبّؤات والطقس والإنذار المبكر، وتستهدف أعمال الجهات الحكومية والقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والاقتصادية والبلدية والعسكرية والأمنية وقطاع الأعمال والطاقة والطيران والملاحة الجوية؛ وذلك وفق المعايير الدولية ضمن لوائح المنظمة العالمية للأرصاد "WMO".
وتهدف المنصة إلى تحسين جودة بيانات الأرصاد، والتقليل من المخاطر المحتملة من الآثار المترتبة على تقلبات الطقس، وتحقيق الربط بين المركز الوطني للأرصاد والجهات ذات الصلة بأعماله، وتعزيز وزيادة الخدمات المقدّمة إلى مختلف المستفيدين من المركز، وتعزيز وزيادة كفاءة العمل الداخلي للمركز وزيادة إنتاجية العمل.