اختتام ورشة تدريبية بجدة لمنسوبي "البلدية" للتعريف بخدمات الأرصاد

وتهدف المنصة إلى تحسين جودة بيانات الأرصاد، والتقليل من المخاطر المحتملة من الآثار المترتبة على تقلبات الطقس، وتحقيق الربط بين المركز الوطني للأرصاد والجهات ذات الصلة بأعماله، وتعزيز وزيادة الخدمات المقدّمة إلى مختلف المستفيدين من المركز، وتعزيز وزيادة كفاءة العمل الداخلي للمركز وزيادة إنتاجية العمل.