"مشاعل الخير".. تخريج 22 فتاة من دورة التفصيل والخياطة وتأهيلهن لسوق العمل

من جانبها قالت مديرة جمعية "مشاعل الخير" لتنمية المرأة مريم بنت أحمد اليحيا: إن الجمعية في برامجها النوعية تركز على إكساب المستفيدات من الخدمات، المهارات المهنية التي تساعدهن على التمكن والاستقلال، وتحقيق الانتقال من الرعوية إلى التنموية؛ مشيرة إلى أن هذه الدفعة تستهدف النساء لتعلم مهنة الخياطة حتى تؤهلهن لسوق العمل بما يتناسب مع قدراتهن وظروفهن؛ حيث كان من أهداف الدورة تخريج الطالبات بتدريب عالٍ تستطيع من خلاله إنتاج قطع الملابس المختلفة وبتصاميم مختلفة.