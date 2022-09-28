"مشاعل الخير".. تخريج 22 فتاة من دورة التفصيل والخياطة وتأهيلهن لسوق العمل

احتفل معهد مشاعل الخير لتنمية المرأة، بالتزامن مع اليوم الوطني الثاني والتسعين بتخريج الدفعة الخامسة عشرة من دورة فن التفصيل والخياطة؛ حيث بلغ عدد المتخرجات من الدورة 22 متدربة، تؤهلهن لسوق العمل والاكتفاء الذاتي.
والدورة معتمدة رسميًّا من قِبَل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، واستمرت ثمانية أشهر، واهتمت بالتعريف على ماكينة الخياطة وأدوات التفصيل، وتقنيات الخياطة وأنواع الأقمشة، والغرز الأساسية، وأنواع التطريز وأعمال فنية متفرقة تتعلق بالخياطة.
من جانبها قالت مديرة جمعية "مشاعل الخير" لتنمية المرأة مريم بنت أحمد اليحيا: إن الجمعية في برامجها النوعية تركز على إكساب المستفيدات من الخدمات، المهارات المهنية التي تساعدهن على التمكن والاستقلال، وتحقيق الانتقال من الرعوية إلى التنموية؛ مشيرة إلى أن هذه الدفعة تستهدف النساء لتعلم مهنة الخياطة حتى تؤهلهن لسوق العمل بما يتناسب مع قدراتهن وظروفهن؛ حيث كان من أهداف الدورة تخريج الطالبات بتدريب عالٍ تستطيع من خلاله إنتاج قطع الملابس المختلفة وبتصاميم مختلفة.
وعبّرت المشاركات في الدورة عن شكرهن وامتنانهن لجهود الجمعية، وأكدن أن هذه الدورة ستكون عونًا لهن -بعون الله- في الحصول على فرص عمل تُحَسن من مستواهن المعيشي لمواجهة صعوبات الحياة وتسهم في استقرار أسرهن.