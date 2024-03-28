اختتام مسابقة المعهد الثاني لتحفيظ القرآن الكريم وتكريم الفائزين

اختتمت اليوم، مسابقة المعهد الثاني لتحفيظ القرآن الكريم، والتي تم تنظيمها من قِبل وحدة الخدمات الإرشادية والأنشطة، وتضمنت المسابقة عدداً من المسارات والفئات بهدف تحفيز المتدربين على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته وفهم معانيه بالنهج الصحيح.