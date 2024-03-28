اختتام مسابقة المعهد الثاني لتحفيظ القرآن الكريم وتكريم الفائزين

اختتمت اليوم، مسابقة المعهد الثاني لتحفيظ القرآن الكريم، والتي تم تنظيمها من قِبل وحدة الخدمات الإرشادية والأنشطة، وتضمنت المسابقة عدداً من المسارات والفئات بهدف تحفيز المتدربين على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته وفهم معانيه بالنهج الصحيح.
ومع نهاية المسابقة قدم مدير المعهد شكره وتقديره لممثلي الجمعية لمشاركتهم بلجنة التحكيم، بالإضافة إلى تثمين الدور الفعَال لفريق الأنشطة وفرق التطوع بالمنشأة، فيما تم تكريم الفائزين بجوائز المسابقة.
وجاء الفائرون بمسار جزء عم كامل المركز الأول محمد عبدالله محمد إسحاق، والمركز الثاني حسن عبدالرحمن حسن بحاري، والمركز الثالث عدنان فيصل محمد عمر،المركز الرابع محمود محمد الشنقيطي.
وفي مسار 10 سور محددة فقد فاز بالمركز الأول عمر عبدالله أحمد الزهراني، والمركز الثاني محمد عادل سعد المغذوي، والمركز الثالث عاصم سعد أحمد.