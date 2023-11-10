فعاليات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تُسدل ستارَها بالقنفذة

اختتمت "صحة القنفذة" فعاليات الحملة الوطنية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي أطلقت مطلع شهر أكتوبر للعام ٢٠٢٣م، بتدشين من قبل محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع.
وفي التفاصيل: ذكرت "صحة القنفذة" أنّ حملة التوعية بسرطان الثدي نفّذت بمحافظة القنفذة والعرضيات والمراكز التابعة لها؛ حيث نفذت من خلال "٢٧٥" متطوعًا والذين نفذوا أكثر "٢١" ألف ساعة تطوعية في أماكن مختلفة؛ حيث أقيم لهم ورشة عمل قبل انطلاق الحملة لتعريف المتطوعين بالأدوار المطلوبة منهم؛ حيث إن المستهدف بالفحص ألف مستفيد، وتمت تغطية المستهدف من الحملة.
وأبانت "صحة القنفذة" أنه من خلال "١٣" فريقًا ميدانيًّا قُدمت التوعية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ حيث شُكّلت فرق لمتابعة العمل الميداني، وأيضًا الخطة العلاجية للفحوصات، إضافة إلى استعداد أقسام الأشعّة بالمستشفيات للتعامل مع الحالات والكشف، ونفذت الحملة بعدة أماكن مختلفة منها الميداني، وأيضًا داخل المنشآت الصحية والحكومية الأخرى؛ حيث تجاوز عدد المستفيدين من الحملة "559" ألف مستفيد.
من جانبه أثنى مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد مديني العمري، على جهود زملائه بالميدان التي أثمرت إيصالَ الرسائل التوعوية والوصول للفئة المستهدفة في أماكن تواجدهم، مشيدًا بجهود فريق العمل بالمنشآت الصحية، والفرق التطوعية والجهات الداعمة للحملة.
يشار إلى أن شركاء الحملة: "جمعية لا بأس" الصحية بالقنفذة، وجمعية كفى، والقطاع الصحي الخاص.