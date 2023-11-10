فعاليات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تُسدل ستارَها بالقنفذة

وأبانت "صحة القنفذة" أنه من خلال "١٣" فريقًا ميدانيًّا قُدمت التوعية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ حيث شُكّلت فرق لمتابعة العمل الميداني، وأيضًا الخطة العلاجية للفحوصات، إضافة إلى استعداد أقسام الأشعّة بالمستشفيات للتعامل مع الحالات والكشف، ونفذت الحملة بعدة أماكن مختلفة منها الميداني، وأيضًا داخل المنشآت الصحية والحكومية الأخرى؛ حيث تجاوز عدد المستفيدين من الحملة "559" ألف مستفيد.