محمية "تركي بن عبدالله" الملكية تشارك بمعرض الصقور بالرياض

وتفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المحمية، المهندس محمد الشعلان، أن مشاركة الهيئة للمرة الأولى هذا العام تأتي بتوجيهات رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، الأمير تركي بن محمد بن فهد، مشيرًا إلى أهمية المعرض الذي يُعنى بالتعريف بتراث السعودية وهويتها الوطنية، وما للمحمية من دور بارز بما يعزز هذا الجانب.. كما أنها تأتي في طليعة المحميات المرتبطة مباشرة بمعرض الصقور، بما توليه وتختص به في جانب الإكثار من الحبارى كواحدة من الكائنات الفطرية في المحمية، التي تعد المرتكز الأساسي للصقارة في صيد الصقور.