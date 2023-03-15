محافظ شرورة يُدشّن "اليوم الخليجي للمدن الصحية" 2023

وشاهد الجميع فعاليات الجهات المشاركة الحكومية والأهلية بهذه المناسبة من خلال الأركان التوعوية، وتشمل: إدارة الدفاع المدني، مستشفى شرورة العام، الوحدة البيطرية، الشركة الوطنية للمياه، جمعية الهلال الأحمر السعودي، جمعية "تداوي الصحية"، جمعية طبيعة للحفاظ على البيئة، لجنة التنمية الاجتماعية، اللجنة النسائية لبرنامج مدينة شرورة الصحية، ومؤسسة سلطان لتنظيم الفعاليات الترفيهية.