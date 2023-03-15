محافظ شرورة يُدشّن "اليوم الخليجي للمدن الصحية" 2023

دشّن محافظ شرورة موفق بن عبد الهادي العنزي، اليوم الأربعاء، فعاليات "الاحتفاء باليوم الخليجي للمدن الصحية" لعام 2023، تحت شعار "مدن صحية لتنمية مستدامة".
جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة الرئيسية للبرنامج من مديري القطاعات الحكومية المختلفة، والجمعيات الأهلية، والفرق التطوعية بمدينة شرورة الصحية.
وشارك المحافظ رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج مدينة شرورة الصحية، انطلاق مبادرة "المشي خليها عادة" "امش 30" بممشى الوطن، بحضور مديري القطاعات الأمنية والخدمية بالمحافظة، وفريق الكشافة بتعليم محافظة شرورة، والفرق التطوعية، وأفراد المجتمع.
وشاهد الجميع فعاليات الجهات المشاركة الحكومية والأهلية بهذه المناسبة من خلال الأركان التوعوية، وتشمل: إدارة الدفاع المدني، مستشفى شرورة العام، الوحدة البيطرية، الشركة الوطنية للمياه، جمعية الهلال الأحمر السعودي، جمعية "تداوي الصحية"، جمعية طبيعة للحفاظ على البيئة، لجنة التنمية الاجتماعية، اللجنة النسائية لبرنامج مدينة شرورة الصحية، ومؤسسة سلطان لتنظيم الفعاليات الترفيهية.
كما استمع المحافظ إلى شرحٍ عن المبادرات المقدَّمة من منسق مدينة شرورة الصحية، سليمان قرامز الصيعري؛ حيث قال: إنه ستنفذ مبادرات عدة؛ أهمها:
١- مبادرة المشي "خليها عادة".
٢- مبادرة البيئة الصحية بالمدينة بالشراكة مع بلدية شرورة.
٣- المبادرات التوعوية من قبل الجهات المشاركة بهذه الفعالية.
وشكر محافظ شرورة موفق بن عبد الهادي العنزي، مختلف القطاعات الحكومية والأهلية المشاركة في هذه الفعالية.
ونوّه إلى استمرار العمل للمحافظة على الإنجازات التي حققها برنامج مدينة شرورة الصحية على المستوى المحلي والعالمي، ضمن برنامج المدن الصحية بمنظمة الصحة العالمية؛ حيث أصبحت "شرورة" إحدى المدن الصحية على الخريطة العالمية للمدن الصحية، ضمن تسع مدن على مستوى المملكة في المرحلة الأولى.
وقال "العنزي": إن ذلك يعكس الدعم اللامحدود لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، حفظهما الله، وما يوليه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز آل سعود، ونائبه، من دعم ومتابعة للرقيّ بالخدمات المقدمة في المجالات التنموية والخدمية كافة.