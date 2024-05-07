أمير الشرقية يرعى اتفاقية لتسهيل إجراءات التعليم لذوي النزلاء

وأوضح، أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي؛ للمشاركة في تنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، وصولاً لتحقيق أهداف السعودية 2030، وتعزيزًا لمساعي الطرفين في التعاون المشترك، لتحسين جودة حياة النزلاء والنزيلات بسجون المنطقة.