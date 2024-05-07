أمير الشرقية يرعى اتفاقية لتسهيل إجراءات التعليم لذوي النزلاء

رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للسجون بالمنطقة، ومؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية.
وثمن أمير الشرقية، الجهود المبذولة بين الجهات ذات العلاقة؛ للمساهمة في تقديم خدمات لذوي النزلاء، وتسهيل إجراءات التعليم لهم، مما يساهم في إصلاحهم وتنمية قدراتهم التعليمية وتمكينهم في المجتمع.
وقال مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله المطيري: إن هذه الاتفاقية تعد نوعية؛ لملامستها حاجة النزلاء، وتشمل: التعاون في مجالات الإسكان والتعليم والدعم اللوجستي.
كما مُنحت عشرة مقاعد للنزلاء والنزيلات بجامعة الأمير محمد بن فهد، وتقديم اختبارات القدرات والتحصيلي لهم داخل السجون.
ورفع رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري، الشكر والامتنان لأمير الشرقية، على دعمه للمبادرات المثمرة.
وأوضح، أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي؛ للمشاركة في تنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، وصولاً لتحقيق أهداف السعودية 2030، وتعزيزًا لمساعي الطرفين في التعاون المشترك، لتحسين جودة حياة النزلاء والنزيلات بسجون المنطقة.