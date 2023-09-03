اختتام ورشة "فن كتابة المادة الصحفية" بحضور "ديمة بنت فهد"

وأكدت الأميرة ديمة خلال حفل أُقيم بفندق مداريم كراون على أهمية القلم، وتسخيره لخدمة هذا الوطن العظيم، وأن الصحافة مسؤولية تُوجب أن يكون منتسبوها على قدر هذه المسؤولية، بتسليط الضوء على ما تحقق من مشروعات تنموية، وإبراز الدور الكبير الذي تقوم به دولتنا على سائر الأصعدة، تماشيًا مع رؤيتنا الطموحة 2030، وخدمة لقيادتنا الرشيدة – أيدها الله -.