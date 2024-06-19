"السيف" يُهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج

رفع رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور عبدالرحمن بن سالم السيف، اليوم الأربعاء، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ.
وقال "السيف": إن نجاح حج هذا العام يأتي امتدادًا لنجاحات مواسم الحج السابقة بفضل الله وتوفيقه، ثم حرص الحكومة الرشيدة على أداء الحجاج مناسك حجهم بكل يسر وسهولة في أجواء مفعمة بالروحانية والأمن والأمان والطمأنينة، وجهود الأجهزة الأمنية التي كانت وما زالت على أهبة الاستعداد لكل ما من شأنه العبث بأمن هذه البلاد المباركة، سيما في مواسم فضيلة كموسم الحج.
وأضاف: التفّ رجال الأمن كأنهم بنيان مرصوص لحفظ واستتباب أمن ضيوف بيت الله الحرام، منوهًا إلى جاهزيتهم التامة لضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإخلال بأمن الحج، ما انعكس على أداء الحجاج للركن الخامس بكل طمأنينة وانسيابية في أداء النسك بالرغم من الأعداد الهائلة التي احتضنها موسم حج هذا العام.
وتابع "السيف" قائلًا: إن استتباب الأمن في المشاعر المقدسة حقيقة يجدر بنا الوقوف عندها ومضرب للأمثال يترجم الأمن الحقيقي ونموذج تتأسى به الدول الأخرى في حفظ أمنها.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية قد ترجمت بجلاء شعارها "الحج خط أحمر" وهو ما تأكد بوضوح من خلال انتشار القوات الأمنية وجاهزية كل القطاعات وتسخير إمكانياتها وخدماتها ومرافقها، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وضمان أدائهم للحج وفق أعلى المعايير الأمنية والخدمية.
وأوضح أنه نتيجة لهذه الجهود الدؤوبة فقد انعكس ذلك على تحقيق الرضا لدى عموم الحجاج، والثناء على سير العملية الأمنية والخطط التي نفذها رجال الأمن بكفاءة عالية في المشاعر المقدسة.
ونوه إلى شكر الوفود لهذه البلاد قيادةً وحكومةً وشعبًا على ما قدمته المملكة لزوار بيت الله الحرام منذ لحظة دخولهم المملكة من كل المعابر وحتى وصولهم الحرم المكي، وأدائهم للنسك، وعودتهم سالمين إلى بلادهم.
كما نوّه "السيف" بدعم الحكومة الرشيدة لتفويج 300 من الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف مناطق المملكة، لأداء مناسك الحج لهذا العام، وحرصها على تهيئة البنية التحتية والخدمات المقدمة لهم ومراعاة ظروفهم الصحية والاجتماعية، وتسهيل وتيسير أدائهم مناسكهم والوقوف في كل مراحل المشاعر المقدسة لهم وفق ضوابط وإجراءات مقننة تلامس احتياجهم.
وكذلك حرص حكومتنا الرشيدة عمومًا على تمكين المستفيدين من القطاع غير الربحي في مختلف المسارات وتحسين جودة حياتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ورفع نسبة الناتج المحلي، تماشيًا مع مستهدفات الرؤية الوطنية 2030.
وختم قائلًا: أسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة على هذه البلاد المباركة، ونحن نرفل بنعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة، وحفظ الله، مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم.