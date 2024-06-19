"السيف" يُهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج

وقال "السيف": إن نجاح حج هذا العام يأتي امتدادًا لنجاحات مواسم الحج السابقة بفضل الله وتوفيقه، ثم حرص الحكومة الرشيدة على أداء الحجاج مناسك حجهم بكل يسر وسهولة في أجواء مفعمة بالروحانية والأمن والأمان والطمأنينة، وجهود الأجهزة الأمنية التي كانت وما زالت على أهبة الاستعداد لكل ما من شأنه العبث بأمن هذه البلاد المباركة، سيما في مواسم فضيلة كموسم الحج.