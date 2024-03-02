"موان" يقدم حلولاً متكاملة لإدارة النفايات في منتدى الخرج الصناعي

يذكر أن "موان" يسعى إلى توفير حلول متكاملة لقطاع إدارة النفايات، ذات منظور شمولي ورؤية استشرافية، تلعب دورًا محوريًا في مسيرة التنمية الصناعية المستدامة، عبر توجيه الصناعات على مختلف أنواعها نحو الاستدامة على المدى الطويل؛ بما يعزز القدرة التنافسية ويحقق النمو الاقتصادي ويحمي البيئة ويرفع مستوى جودة الحياة في المملكة.