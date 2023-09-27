"الخليف" يتفقد احتياجات وخدمات مكتب "بيئة الطائف" ويزور مزارع ومصانع الورد

ووقف "الخليف" على "سد عكرمة" الذي يقع في قرية "الوهط" جنوب غرب الطائف على امتداد وادي وج، والذي أكمل عامه الـ68، والمبنيّ بالحجارة، ويبلغ طوله 70 مترًا بارتفاع 18 مترًا، ويبلغ سُمك السد 6 أمتار، وسعته في تخزين المياه نحو 500 ألف متر مكعب، ويعكس ما تزخر به الطائف من آثار تاريخية قديمة.