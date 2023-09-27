"الخليف" يتفقد احتياجات وخدمات مكتب "بيئة الطائف" ويزور مزارع ومصانع الورد

تَفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، مكتب الوزارة بالطائف، وكان في استقباله مديرُ المكتب المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي.
واستعرض "الخليف" مع مديري الإدارات والوحدات المهام التي تقوم بها كل وحدة، وناقش احتياجاتها، ووقف على احتياجات المكتب، وكذلك البرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية، والعمل على أن تصل لكل المستفيدين والمستحقين لها.
ووقف "الخليف" على "سد عكرمة" الذي يقع في قرية "الوهط" جنوب غرب الطائف على امتداد وادي وج، والذي أكمل عامه الـ68، والمبنيّ بالحجارة، ويبلغ طوله 70 مترًا بارتفاع 18 مترًا، ويبلغ سُمك السد 6 أمتار، وسعته في تخزين المياه نحو 500 ألف متر مكعب، ويعكس ما تزخر به الطائف من آثار تاريخية قديمة.
وتَفَقّد بعض مزارع ومصانع الورد الطائفي؛ فيما ثمّن مالك مصنع القرشي للعطور الشيخ راشد القرشي، دور مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف وجهود القائمين عليه؛ لتسهيل مهمة المزارعين على أكمل وجه، وتَطرق إلى آلية الابتكار والإبداع الذي تَحقق لمصنع القرشي للورد الطائفي وللعطور على كفاءات وطنية مؤهلة ومسلحة بأعلى الشهادات العلمية والخبرات المهنية في هذا المجال.