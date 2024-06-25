انطلاق أعمال الدورة الثالثة لجمعية التنمية الأهلية بتيماء

انطلقت أعمال الدورة الثالثة لجمعية التنمية الأهلية، بمجلسها الجديد، مساء الاثنين، برعاية محافظ تيماء "سعد بن نايف السديري"، في المركز الحضاري بالمحافظة.
وتعتبر جمعية التنمية الأهلية إحدى الجمعيات الرائدة التي تأسّست عام 2014، وتهدف إلى تقديم برامج وخدمات تنموية مجتمعية متميزة ومستدامة؛ إذ تستفيد من الشراكات مع الجهات والأفراد المانحين الدائمين لتحقيق أهدافها.
وقال رئيس مجلس الإدارة حامد بن حمود الدريبي: يسعى المجلس الجديد إلى تقديم برامج وخدمات تنموية مجتمعية متطورة ومستدامة، عبر خمسة أهداف استراتيجية تساهم في تلبية الطموحات وتحقيق رؤية السعودية 2030.
وأضاف "الدريبي": "تشمل هذه الأهداف تطوير البنية المؤسسية ومعايير الحوكمة الاجتماعية، وتحقيق التنمية والاستدامة من الموارد المالية، وتنمية الوعي وقدرات الكوادر البشرية في المجتمع المحلي.
بالإضافة إلى ذلك تركّز الجمعية التنمية الأهلية على إقامة شراكات متنوعة وفعالة مع الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية والمجتمع المحلي.
ولفت "الدريبي" إلى أنّ الجمعية تسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي ملموس على المجتمع المحلي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الأفراد والمؤسسات؛ ما يسهم في بناء مجتمع قوي ومستدام.
وبيّن أنها تلتزم بمواصلة الجهود لتحقيق أهدافها وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل مختلف فئات المجتمع، مستمدةً رؤيتها من أهداف التنمية المستدامة والمبادرات الوطنية.