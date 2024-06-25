انطلاق أعمال الدورة الثالثة لجمعية التنمية الأهلية بتيماء

ولفت "الدريبي" إلى أنّ الجمعية تسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي ملموس على المجتمع المحلي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الأفراد والمؤسسات؛ ما يسهم في بناء مجتمع قوي ومستدام.