"صحة حائل" تستضيف اختبار برنامج التقييم الشامل لمكافحة العدوى

وقال مدير مكافحة العدوى بصحة حائل عبدالرحمن الطريفي: إن برنامج التقييم الشامل لمعايير مكافحة العدوى من البرامج الأساسية الذي يحظى باهتمام عالٍ من الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، بهدف رفع كفاءتها وفق رؤية المملكة 2030م، والتحول بالقطاع الصحي.