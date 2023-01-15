"صحة حائل" تستضيف اختبار برنامج التقييم الشامل لمكافحة العدوى

استضافت "صحة حائل"، اليوم الأحد، اختبار مقيّمي برنامج التقييم الشامل لمكافحة العدوى لمنطقة حائل ومناطق شمال المملكة.
يعد البرنامج أحد البرامج الأساسية التابع لوزارة الصحة، ويأتي بالتعاون مع غرفة حائل، وبإشراف من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت.
وقال مدير مكافحة العدوى بصحة حائل عبدالرحمن الطريفي: إن برنامج التقييم الشامل لمعايير مكافحة العدوى من البرامج الأساسية الذي يحظى باهتمام عالٍ من الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، بهدف رفع كفاءتها وفق رؤية المملكة 2030م، والتحول بالقطاع الصحي.
وأضاف "الطريفي"، أن البرنامج يشارك فيه 59 مرشحًا، ويعطي صورة شاملة عن مدى تطبيق متطلبات ومعايير مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجهات الحكومية الأخرى.
كما يسهم في وضع خطط العمل التصحيحية وتنفيذها في وقت محدد؛ لتحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، ويساهم في حفظ سلامة المريض والممارسين الصحيين والزوار.