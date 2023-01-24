بـ354 فرصة استثمارية.. "أمانة جازان" تشارك في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص"

وأضاف "الغزواني"، أن ملتقى "فرص" سيحقق فوائد كبيرة لجميع المشاركين، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة على نطاق واسع، والتعريف بالخدمات المقدمة من قِبَل أمانة جازان؛ حيث يُعد ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الأول من نوعه في التعريف بالاستثمار البلدي، ووجهة للراغبين في الاستثمار في المملكة بشكل عام، وبمنطقة جازان على وجه الخصوص؛ لما تتميز به المنطقة من ثقل وأهمية؛ سواء من ناحية اقتصادية أو جغرافية؛ لافتًا إلى أن الأمانة ستشارك في الملتقى بجناحٍ تسعى من خلاله إلى تعزيز وجودها باستعراض الفرص الاستثمارية المطروحة باستخدامها لأحدث التقنيات، كما حافظت "الأمانة" على هويتها من خلال تصميم جناحها المستمد من تراث منطقة جازان؛ حيث دمجت التقنيات الحديثة، بتصميم الجناح التراثي، لتشكل بذلك لوحة فنية تخطف أنظار الزائرين.