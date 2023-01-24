بـ354 فرصة استثمارية.. "أمانة جازان" تشارك في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص"

تشارك أمانة منطقة جازان في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في نسخته الثانية، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والذي انطلق اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ويتضمن معرضُ أمانة المنطقة فرصًا استثمارية في أنشطة توافق اهتمامات جميع شرائح المستثمرين.
وأوضح أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني أن مشاركة الأمانة في الملتقى تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة جازان، والبالغ عددها 354 فرصة؛ منها فرص كبرى وفرص مميزة؛ كاستثمار موقع الواجهة الجديدة وجزيرة "عثر"، وعرض جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدّمها أمانة جازان -ممثلة في جميع وكالاتها وإدارتها- للمستفيدين عامة والمستثمرين على وجه الخصوص؛ مؤكدًا سعي الأمانة إلى إيجاد أكبر الفرص الاستثمارية وإتاحتها أمام المستثمرين.
وأضاف "الغزواني"، أن ملتقى "فرص" سيحقق فوائد كبيرة لجميع المشاركين، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة على نطاق واسع، والتعريف بالخدمات المقدمة من قِبَل أمانة جازان؛ حيث يُعد ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الأول من نوعه في التعريف بالاستثمار البلدي، ووجهة للراغبين في الاستثمار في المملكة بشكل عام، وبمنطقة جازان على وجه الخصوص؛ لما تتميز به المنطقة من ثقل وأهمية؛ سواء من ناحية اقتصادية أو جغرافية؛ لافتًا إلى أن الأمانة ستشارك في الملتقى بجناحٍ تسعى من خلاله إلى تعزيز وجودها باستعراض الفرص الاستثمارية المطروحة باستخدامها لأحدث التقنيات، كما حافظت "الأمانة" على هويتها من خلال تصميم جناحها المستمد من تراث منطقة جازان؛ حيث دمجت التقنيات الحديثة، بتصميم الجناح التراثي، لتشكل بذلك لوحة فنية تخطف أنظار الزائرين.