‪ "بلدية بيشة" تضع سواتر جمالية للمحولات الكهربائية في الشوارع

بدأت بلدية محافظة بيشة ضمن مبادرتها لإزالة التشوه البصري بأشكاله المتنوعة في تنفيذ مشروع تحسين وضع المحولات الكهربائية في الشوارع والطرقات من خلال وضع سواتر حماية بشكل جذّاب لتحسين الشكل الجمالي ومعالجة التشوهات البصرية.
وصرّح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان بأن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود البلدية المستمرة في معالجة مظاهر التشوهات البصرية بالمحافظة ومراكزها والتي بذلت البلدية فيها ولا تزال جهودًا ميدانيةً كبيرة في مواقع ومجالات متنوعة، مؤكدًا أن هذا العمل استهدف تحسين المشهد الحضري وتقديم حماية أكبر لمرتادي الطرق والأرصفة، وذلك بعد حصر عدة مواقع تتطلب هذه السواتر.
وأوضح "آل جلبان" أن البلدية قامت بتنفيذ مشروع تحسين وإعادة تأهيل وضع المحولات الكهربائية والذي يشمل عدة مواقع وعلى مراحل ميدانية من العمل، لافتًا إلى أنه سيتم تركيب الأسوار التجميلية للكثير من المحولات الكهربائية مع مراعاة التصاميم المعمارية والجمالية الموحدة على أن تأخذ الطابع التراثي والتاريخي للمحافظة.