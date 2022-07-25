‪ "بلدية بيشة" تضع سواتر جمالية للمحولات الكهربائية في الشوارع

وصرّح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان بأن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود البلدية المستمرة في معالجة مظاهر التشوهات البصرية بالمحافظة ومراكزها والتي بذلت البلدية فيها ولا تزال جهودًا ميدانيةً كبيرة في مواقع ومجالات متنوعة، مؤكدًا أن هذا العمل استهدف تحسين المشهد الحضري وتقديم حماية أكبر لمرتادي الطرق والأرصفة، وذلك بعد حصر عدة مواقع تتطلب هذه السواتر.