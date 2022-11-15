"مجلس تعليم صبيا" يناقش المواطنة الرقمية وعلاقة مواقع التواصل بالقيم

وشهدت الجلسة العديد من المداخلات والمقترحات والإضافات لأعضاء المجلس التعليمي حول أهمية تأهيل معلمي مواد المواطنة الرقمية وغرس ثقافة المراقبة الذاتية في الطلبة، واستغلال المسابقات الرقمية والألعاب الإلكترونية في تعزيز المعرفة التعليمية والتقنية لدى الطلاب والطالبات، ووضع خطة مزمنة لمعالجة الظواهر التي تتعلق بالمواطنة الرقمية، وأهمية إعداد جيل مكتسب للمواطنة الرقمية، وخطة وزارة التعليم فيما يخص المواطنة الرقمية، وضرورة ضبط البحوث الإلكترونية وتعزيز الحصانة الفكرية للطلبة، وتحديات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وضرورة توظيفها بشكل إيجابي، وعن إمكانية تحرير العلاقة الارتباطية بين مواقع التواصل الاجتماعي والقيم، وأهمية المشاركة الفاعلة وأخذ تغذية راجعة من أعضاء المجلس حول القضايا المطروحة، وضرورة البحث في مسببات إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، وخلق نماذج وقدوات إيجابية تؤثر إيجابا في الطلاب والطالبات.