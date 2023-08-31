مدير "تعليم الطائف": خلف كل أمة متطورة جيل قارئ مطلع

واعتبر "الغامدي"، وصولهم إلى هذه المرحلة بمثابة فوز ونجاح وفلاح، داعيًا إياهم أن يكونوا على قدر ما يحملون من علم ومعرفة، فهم أمناء على مجد وعز وطنهم، مؤكدًا أن القراءة سر تطور الأمم والشعوب، فلهم أن يفخروا بالماضي، ويسعدوا بالحاضر، مشاركين ومساهمين في البناء والنماء.