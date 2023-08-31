مدير "تعليم الطائف": خلف كل أمة متطورة جيل قارئ مطلع

قال المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الخميس إن خلف كل أمة متطورة جيلًا قارئًا مُطلعًا، موضحًا أنه بذلك ينمو الوطن وتتحقق رؤية 2030.
وأشاد "الغامدي"، بدور إدارتي النشاط الطلابي في التنظيم والإعداد، كما قدم شكره لجميع اللجان العاملة.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي الوزاري للموسم السابع من مشروع "تحدي القراءة العربي".
من جانبه أكد مدير عام النشاط بوزارة التعليم الدكتور يوسف الحمود، أهمية القراءة، وأنها أول آية نزلت في القرآن الكريم.
وقال "الحمود": اليوم نقطف ثمار رحلة امتدت على مدار أشهر عديدة، فتحت أبواب المعرفة وآفاق العلم، بحضور عدد من قيادات التعليم بالوزارة، وممثلي مشروع تحدي القراءة العربي، وعدد من القيادات التعليمية.
فيما قال المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف: إن الاحتفال بأبطالنا وبطلاتنا في وسط مفعم بالعلم والمعرفة ليكونوا خير ركيزة لرقي وطنهم، إذ اتسعت مدارك عقولهم فكرًا وعلمًا وعطاءً.
واعتبر "الغامدي"، وصولهم إلى هذه المرحلة بمثابة فوز ونجاح وفلاح، داعيًا إياهم أن يكونوا على قدر ما يحملون من علم ومعرفة، فهم أمناء على مجد وعز وطنهم، مؤكدًا أن القراءة سر تطور الأمم والشعوب، فلهم أن يفخروا بالماضي، ويسعدوا بالحاضر، مشاركين ومساهمين في البناء والنماء.
واشتمل الحفل على فقرات متنوعة ومشاركة الطلاب والطالبات، وقصيدة شعرية "نبض القوافي"، وعرض مرئي، وكلمة أبطال التحدي، وأوبريت "القراءة نور".
واختتم الحفل، بتكريم الفائزين والفائزات من الطلاب والطالبات، وطلاب ذوي الإعاقة، والمشرفين والمشرفات والمدارس المتميزة.