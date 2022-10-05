أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات مركز العيون بـ"تخصصي الطائف"

وأشارت "صحة الطائف" في بيان حصلت "سبق" على نسخة منه، إلى أن المركز يضم عمليات متكاملة تحتوي على أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لتغطية التخصّصات الدقيقة، إضافة إلى وحدة لعمليات تصحيح النظر والعيوب الانكسارية.