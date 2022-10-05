أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات مركز العيون بـ"تخصصي الطائف"

أعلنت "صحة الطائف"، اليوم الأربعاء، أن مركز العيون بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، استقبل 25818 مراجعًا، خلال الأشهر التسعة الماضية.
كما أجرى خلال تلك الفترة 2725 عملية شملت: الماء الأبيض، والشبكية، والتجميل، والإصابات، وغيرها من الحالات.
وأشارت "صحة الطائف" في بيان حصلت "سبق" على نسخة منه، إلى أن المركز يضم عمليات متكاملة تحتوي على أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لتغطية التخصّصات الدقيقة، إضافة إلى وحدة لعمليات تصحيح النظر والعيوب الانكسارية.
وقالت: إن جميع العمليات تُدار بطاقم من الاستشاريين والأخصائيين والأطباء المقيمين على درجة عالية من الخبرة والاحترافية، بما يضمن تقديم الرعاية الطبية المطلوبة في جميع تخصّصات العيون الدقيقة.