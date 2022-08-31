جازان.. انطلاق ملتقى "توطين المهن في التعليم لملاك المنشآت التعليمية"

كما كشفت عن خطة عمل مستقبلية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية؛ تهدف إلى تكامل الجهود وتوحيد الرؤى في دعم المستثمرين وتوفير الاحتياجات المطلوبة من الكوادر الوطنية بعد تدريبهم وتأهيلهم من قبل الصندوق، تتضمن دراسة الاحتياج من الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات، وتحديد المهارات المطلوبة من الخريجين السعوديين لشغل هذه الوظائف ورفعها للصندوق؛ لتدريب وتأهيل الخريجين عليها، ومن ثم حصر طلبات المتقدمين في مختلف المجالات لتأهيلهم وفق احتياج المدارس.