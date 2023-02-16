مدير مكتب تعليم بحرة يدشن فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس بجميع مدارس المحافظة

وتفصيلاً، قال "الحرازي" كان يوم التأسيس نواةً لحُلمٍ طالما راوَد أجدادنا في أرض الجزيرةِ بأنْ يكونَ في قلبِها دولةٌ تجمَعُ الشتاتَ، وتوحِّد ما تفرَّقَ منهم تحتَ رايةٍ واحدةٍ وقيادةٍ عربيةٍ إسلاميةٍ أصيلة، فكانَ الأمرُ والفَضْل من اللهِ سبحانهُ على يَدَيِّ رجلٍ مباركٍ عُرِفَ بِعُلوِّ همتِهِ وحماسِهِ لحمايةِ قومهِ ودينهِ إنه الإمام محمد بن سعود رحمه الله مؤسّسُ الدولةِ السعوديةِ الأولى.