مدير مكتب تعليم بحرة يدشن فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس بجميع مدارس المحافظة

دشَّن مدير مكتب تعليم بحرة ماجد الحرازي، احتفالية مكتب تعليم بحرة في جميع مدارس المحافظة للبنين والبنات بيوم التأسيس بمشاركة طلابية متميزة متنوعة في جميع المدارس.
وتفصيلاً، قال "الحرازي" كان يوم التأسيس نواةً لحُلمٍ طالما راوَد أجدادنا في أرض الجزيرةِ بأنْ يكونَ في قلبِها دولةٌ تجمَعُ الشتاتَ، وتوحِّد ما تفرَّقَ منهم تحتَ رايةٍ واحدةٍ وقيادةٍ عربيةٍ إسلاميةٍ أصيلة، فكانَ الأمرُ والفَضْل من اللهِ سبحانهُ على يَدَيِّ رجلٍ مباركٍ عُرِفَ بِعُلوِّ همتِهِ وحماسِهِ لحمايةِ قومهِ ودينهِ إنه الإمام محمد بن سعود رحمه الله مؤسّسُ الدولةِ السعوديةِ الأولى.
ومن جانبه، أكد فهد الزهراني، مدير مدرسة نجد الابتدائية في بحرة، أن المشاركة شاملة لجميع منسوبي التعليم في هذه المناسبة بالعروض المرئية وأعمال الطلاب وكذلك تفعيل للدور الخطابي في الإذاعة المدرسية.
وتخللها مسيرة داخل المدارس ومسابقات ورسومات وقصائد شعرية وأيضاً مشاركات رياضية مثل كرة القدم وبعض الألعاب الخفيفة ثم ختمت بتوزيع الهدايا والجوائز مما لاقى الإعجاب الذي ينمي ويعزز حب الوطن والتعرف على تاريخ الدولة السعودية لدى أبنائنا الطلاب.