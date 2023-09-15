توصيات عالمية وتجارب.. شاهد انطلاقة "مؤتمر القصيم لمستجدات الغدد والسكري"

انطلقت فعاليات مؤتمر القصيم لمستجدات أمراض الغدد الصماء والسكري، اليوم الجمعة، بنسخته الثانية، والذي تنظمه الجمعية العلمية للطب الباطني، بعد نجاح نسخته الأولى في المنطقة، بمشاركة عدد من المتحدثين ما بين أساتذة جامعات واستشاريين على المستوى المحلي والدولي، خلال الفترة 15-16 سبتمبر 2023م.
ويهدف المؤتمر، الذي يناقش مستجدات أمراض الغدد الصماء والسكرّي إلى تبادل الخبرات، من خلال عقد 9 جلسات علمية و32 محاضرة تتناول آخر التوصيات العالمية والتجارب العملية الناجحة في استخدام المعايير الأمريكية والأوروبية المتقدمة وأحدث الأجهزة التقنية التي تسهم في تشخيص وعلاج ومتابعة داء السكري، كما سيتم طرح الجانبين النظري والعملي للأدوية المعتمدة دولياً في علاج سكري الكبار والأطفال والحمل.
وسيتم خلال المؤتمر مراجعة أهم ما يواجه ثورة العلم الحديث والتوصيات العلمية المستقبلية في ثورة استخدام الخلايا الجذعية وزراعة البنكرياس والتقنية الحديثة في قياس نسبة السكر بالدم ومضخات الأنسولين، والتي تهدف إلى رفع الوعي والمستجدات لدى الممارسين الصحيين، ورفع مستوى القدرات لدى عموم الأطباء والممارسين الصحيين.
ويتناول المؤتمر تقديم أحدث البحوث في مجال أمراض الغدد الصماء والسكرّي، وهو برنامج مكثف لمدة يومين، ويشكل فرصة لالتقاء الباحثين والعلماء والأساتذة من مختلف الجامعات والمستشفيات ومراكز الأبحاث، ويعتبر نقطة انطلاق للتعاون المعرفي والبحثي في هذا المجال، كما سيلقي الضوء على مستجدات أمراض الغدد الصماء والسكرّي المختلفة التي قد تكون غامضة لدى كثيرين من المرضى أو تختلط في أذهانهم، وكذلك سيناقش أحدث المستجدات التي تُعنى بالتشخيص والعلاج .