توصيات عالمية وتجارب.. شاهد انطلاقة "مؤتمر القصيم لمستجدات الغدد والسكري"

ويتناول المؤتمر تقديم أحدث البحوث في مجال أمراض الغدد الصماء والسكرّي، وهو برنامج مكثف لمدة يومين، ويشكل فرصة لالتقاء الباحثين والعلماء والأساتذة من مختلف الجامعات والمستشفيات ومراكز الأبحاث، ويعتبر نقطة انطلاق للتعاون المعرفي والبحثي في هذا المجال، كما سيلقي الضوء على مستجدات أمراض الغدد الصماء والسكرّي المختلفة التي قد تكون غامضة لدى كثيرين من المرضى أو تختلط في أذهانهم، وكذلك سيناقش أحدث المستجدات التي تُعنى بالتشخيص والعلاج .