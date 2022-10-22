مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ينظم اللقاء التعريفي لمركز "رأي" للاستطلاعات

وأشار إلى أن المركز نفذ منذ تأسيسه أكثر من 300 استطلاع رأي عام وخاص لصالح أكثر من 70 منظمة، إضافة إلى تنفيذ استطلاعات عامة يجريها مركز رأي بتكليف من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تناولت العديد من المواضيع والقضايا الوطنية الهامة، وتعلن نتائجها عبر وسائل الإعلام؛ حيث بلغ عدد المواطنين، ذكورًا وإناثًا، المشاركون في الاستطلاعات المنفذة حتى منتصف أكتوبر الجاري؛ "400" ألف مواطن ومواطنة.