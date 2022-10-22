مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ينظم اللقاء التعريفي لمركز "رأي" للاستطلاعات

يعتزم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تنظيم اللقاء التعريفي الثاني للمركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي"، غدًا الاثنين 28 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 23 أكتوبر 2022م، بمقر المركز بالرياض.
ويهدف اللقاء إلى التعريف بمنهجية وأعمال مركز رأي، وسبل تطوير التعاون والشراكات مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص في مجال استطلاعات الرأي العام، بحضور ممثلين لكافة الجهات المشاركة ووسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح المشرف العام على مركز رأي الدكتور عبدالسلام السليمان، أن اللقاء يستعرض مسيرة مركز رأي وما أنجزه منذ إنشائه، والاطلاع على المنهجية التي يعتمدها المركز في تنفيذ الاستطلاعات، والطرق الفنية والعلمية التي يتبعها في ذلك.
وبيّن السليمان أن المركز يعد أول مركز معتمد في إجراء وتنفيذ استطلاعات الرأي العام في المملكة، بحيث أصبح بيت خبرة متخصصًا في إجراء الاستطلاعات، ويسهم في دعم عملية اتخاذ القرار في الأجهزة الحكومية؛ من خلال النتائج المحايدة والموثوقة بالطرق العلمية الصحيحة والممارسات العالمية تحت إشراف خبرات وطنية متخصصة.
وأشار إلى أن المركز نفذ منذ تأسيسه أكثر من 300 استطلاع رأي عام وخاص لصالح أكثر من 70 منظمة، إضافة إلى تنفيذ استطلاعات عامة يجريها مركز رأي بتكليف من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تناولت العديد من المواضيع والقضايا الوطنية الهامة، وتعلن نتائجها عبر وسائل الإعلام؛ حيث بلغ عدد المواطنين، ذكورًا وإناثًا، المشاركون في الاستطلاعات المنفذة حتى منتصف أكتوبر الجاري؛ "400" ألف مواطن ومواطنة.