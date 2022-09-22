مدير صحة الشمالية: ذكرى تأسيس المملكة يوم تاريخي مجيد ومناسبة غالية

كما قدّم "الشمراني" التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي صحة الشمالية، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى أمير منطقة الحدود الشمالية، ونائبه، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، سائلاً المولى العلي القدير، أن يديم على بلادنا دينها وأمنها ورخائها وولاة أمرها، إنه سميع مجيب.