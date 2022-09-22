مدير صحة الشمالية: ذكرى تأسيس المملكة يوم تاريخي مجيد ومناسبة غالية

قال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية علوان صالح الشمراني: إن ذكرى تأسيس هذه البلاد المباركة على يد الملك عبدالعزيزبن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- يوم تاريخي مجيد ومناسبة غالية على قلوبنا.
وأضاف: يحق لأبناء هذا الوطن المعطاء الفخر بمسيرة البناء والنماء المستمرة منذ توحيدها على يد المؤسس، وأكملها مـن بعـده أبناؤه البررة، وحتى عهدنا المزدهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.
وأشار إلى أن القطاع الصحي أحد الشواهد الرئيسية على هذه الازدهار؛ حيث أسهم بفضل الله، الدعم والاهتمام المتواصل الذي يحظى به هذا القطاع الحيوي من القيادة الحكيمة في الارتقاء بمستوى الأداء في المرافق الصحية، وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتابع قائلاً: يـتـزامـن اليـوم الوطني الـ 92 للمملكة مع إطلاق تجمـع الحـدود الشمالية الصحـي، والـذي سيسهم بإذن الله تعالى في تحسين خدمات الصحة بالمنطقة، وتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق رغباتهم بما يتماشى مع أهداف "الصحة" في رؤية المملكة 2030، والمراقبة على الخدمات الصحية بالمنطقة.
كما قدّم "الشمراني" التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي صحة الشمالية، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى أمير منطقة الحدود الشمالية، ونائبه، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92، سائلاً المولى العلي القدير، أن يديم على بلادنا دينها وأمنها ورخائها وولاة أمرها، إنه سميع مجيب.