فرع "الإفتاء" بعسير يستقبل وفد "الأمر بالمعروف" والجانبان يستعرضان فرص التعاون

استقبل فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة عسير، الوفد الزائر لرئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفرع المنطقة على رأسهم مديرها العام.
وكان في استقبال الوفد فضيلةُ مفوض الإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور جبريل محمد البصيلي، ومدير عام الفرع سعيد عبدالله القحطاني ومنسوبيه.
وبدأ اللقاءُ بكلمة ترحيبية للبصيلي، ثم تلاها كلمة القحطاني التي رحّب فيها بالوفد شارحًا أهم أهداف الفرع وأوجه الشبه في المهام بين الفرعين؛ مقترحًا أن يكون هناك تعاون بينهما فيما يخدم مصلحة المواطن.
وعبّر القحطاني عن رغبة الفرع في تأسيس شراكة بين الإدارتين.