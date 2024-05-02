فرع "الإفتاء" بعسير يستقبل وفد "الأمر بالمعروف" والجانبان يستعرضان فرص التعاون

وبدأ اللقاءُ بكلمة ترحيبية للبصيلي، ثم تلاها كلمة القحطاني التي رحّب فيها بالوفد شارحًا أهم أهداف الفرع وأوجه الشبه في المهام بين الفرعين؛ مقترحًا أن يكون هناك تعاون بينهما فيما يخدم مصلحة المواطن.