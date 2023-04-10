"إكرام مكة" توزع 154 سلة لأسر الشهداء وأسر منسوبي التعليم المتوفين

وأضاف المطرفي في حديثه: "هذه الأسر تحتاج منا إلى كل حرص واهتمام ومد يد العون في هذا الشهر الفضيل، ولذلك قدمنا لهم بفضل الله تعالى 154 سلة غذائية وقسيمة شرائية".