"إكرام مكة" توزع 154 سلة لأسر الشهداء وأسر منسوبي التعليم المتوفين

قدمت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة 154 سلة وقسيمة شرائية لأسر شهداء الواجب وأسر منسوبي التعليم المتوفين بمكة ضمن مبادرة أطلقتها لدعم هذه الأسر في شهر رمضان المبارك.
وقال مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي إن هذه المبادرة تأتي تثمينًا للتضحيات التي قدمها شهداء الواجب وتقديرًا ووفاءً لرسل العلم (المعلمين) الذين ضحوا بأوقاتهم لتربية الأجيال.
وأضاف المطرفي في حديثه: "هذه الأسر تحتاج منا إلى كل حرص واهتمام ومد يد العون في هذا الشهر الفضيل، ولذلك قدمنا لهم بفضل الله تعالى 154 سلة غذائية وقسيمة شرائية".
وتأتي هذه المبادرة ضمن الشراكة المجتمعية القائمة بين الجمعية والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، حيث جرى تسليم هذه السلال الغذائية لمكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين التابع للإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة.