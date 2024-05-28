على مستوى المملكة.. ثانوية ومتوسطة دار المنار بشقراء تفوز بـ 5 جوائز متنوعة في الأنشطة الطلابية

فازت "ثانوية ومتوسطة دار المنار" بشقراء بخمس جوائز متنوعة في مجال الأنشطة الطلابية، حيث حققت الميدالية البرونزية في إحدى المسابقات على مستوى المملكة، فيما فازت في 4 مسابقات على مستوى مدارس المحافظة.
وفي التفاصيل، حققت ثانوية ومتوسطة دار المنار، خمس جوائز متنوعة في مجال الأنشطة، حيث حقق الطالب محمد عبدالباري دويدار المركز الأول على مستوى المحافظة في المسابقة الثقافية، وفاز الطالب عبدالرحمن عبدالعزيز الثنيان المركز الثاني على مستوى المحافظة في أوليمبياد التاريخ الوطني.
فيما حقق الطلاب عوض حباب الغربي وعبدالرحمن إبراهيم الشعلان وخالد مران الدوسري وعبدالله حسن البارقي المركز الثاني على مستوى المحافظة في أوليمبياد اللغة الإنجليزية.
أما على مستوى المملكة فقد فاز الطالب عمر جمال مناع بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة ببراس.
وتم تكريم الطلاب المتفوقين من قِبل إدارة التعليم بشقراء بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور عبيد الحمادي، والمساعد للشؤون التعليمية الدكتور عادل الزايدي وقيادات التعليم ومديري المدارس.
فيما قدم مدير "ثانوية ومتوسطة دار المنار" راشد بن ناصر الثبيتي، التهنئة للطلاب الفائزين وأسرهم ومعلميهم على هذا الإنجاز، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية، مشددًا على أهمية النشاط في صقل مواهب الشباب والنشء.