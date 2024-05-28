على مستوى المملكة.. ثانوية ومتوسطة دار المنار بشقراء تفوز بـ 5 جوائز متنوعة في الأنشطة الطلابية

وفي التفاصيل، حققت ثانوية ومتوسطة دار المنار، خمس جوائز متنوعة في مجال الأنشطة، حيث حقق الطالب محمد عبدالباري دويدار المركز الأول على مستوى المحافظة في المسابقة الثقافية، وفاز الطالب عبدالرحمن عبدالعزيز الثنيان المركز الثاني على مستوى المحافظة في أوليمبياد التاريخ الوطني.